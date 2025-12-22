Dominio Pubblico: Le voci della città: i quartieri raccontati dai loro abitanti

Lasciare il microfono ai residenti delle periferie urbane, permettendo loro di raccontare il territorio e di confrontarsi con le storie che lo attraversano: questa è l’idea dietro “Le voci della città”, un progetto di animazione territoriale di Sprixar Srl, realizzato con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con Dominio Pubblico che nasce perrestituire parola, dignità narrativa e protagonismo ai cittadini di Primavalle, Santa Maria della Pietà e zone limitrofe.

Cuore del progetto, la redazione partecipata composta da giovani Under 30, che hanno esplorato i quartieri e dialogato con le comunità, raccogliendo testimonianze e costruendo un prodotto culturale contemporaneo che affonda le radici nella memoria collettiva ma lancia lo sguardo al futuro.

Conduttrice ufficiale delle puntate, Nicoletta Calabrese, giovane progettista culturale Under 30 con esperienza nei processi partecipativi e nelle pratiche di audience engagement.

“Le voci della città” nasce per affrontare alcune delle sfide tipiche delle periferie urbane: la frammentazione sociale, la scarsa comunicazione tra generazioni, la distanza percepita dalle istituzioni, la mancanza di spazi di espressione culturale. Attraverso un format accessibile, dinamico e altamente inclusivo, il progetto intende favorire l’integrazione sociale e promuovere una narrazione condivisa delle trasformazioni dei quartieri.

Il podcast, registrato in parte in studio e in parte sul campo, diventa così un archivio vivente, un contenitore di voci, emozioni e ricordi, che restituisce una mappa umana dei territori. La narrazione finale non è la somma delle singole interviste, ma un mosaico di prospettive che compongono una storia più ampia: quella di una comunità che si riconosce, dialoga e trova nuove forme di espressione.

A rendere il racconto ancora più ampio e significativo, i contributi di musicisti, poeti, scrittori, illustratori e performer della scena culturale romana, compresi gli interventi musicali registrati in occasione del Festival delle passeggiate ideato da Giulia Ananìa, cantautrice, poeta e illustratrice romana, e Tiziano Panici, direttore artistico del progetto Dominio Pubblico.

All’interno dei 4 episodi troverete le voci di: Adriano Bono, Etta Jungle con Manatì, Fabio Magnasciutti, Fabrizio Sartori, Lavinia Mancusi, Militant A, Tommaso “Piotta” Zanello con Francesco Santalucia, e narratori come Cristiano Armati e Yari Selvetella, Maurizio Fortini, Maurizio Mequio o “Poeta del Nulla”, che hanno contribuito a rendere ogni puntata un’esperienza culturale completa, in cui la creatività dialoga con la memoria collettiva.

Tutti gli episodi del podcast sono disponibili gratuitamente su Speaker: https://tr.ee/MC8xawgiEV , Spotify: https://tr.ee/H78SwOgP9w e Amazon Music https://music.amazon.com/podcasts/c70370c9-1fe9-4cc1-9a50-bb782b33477d/le-voci-della-citt%C3%A0—il-podcast

Un progetto di Sprixar Srl realizzato con il contributo di Roma Capitale in collaborazione con

Dominio Pubblico

Sound Designer Simone Colaiacomo

Speaker Nicoletta Calabrese