Cresce la presenza di Wizz Air a Napoli Capodichino

La Wizz Air seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato ha annunciato una nuova fase di espansione con nuove rotte e voli per la sua base di Napoli Capodichino

La compagnia aerea Wizz Air ha annunciato un’importante fase di crescita per la sua base presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino, confermando il ruolo strategico dello scalo campano nella propria rete europea. Secondo quanto comunicato dalla compagnia, il piano di espansione prevede l’introduzione di nuove rotte internazionali e il potenziamento delle frequenze su alcune destinazioni già esistenti. L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente la connettività tra il Sud Italia e numerose città europee, rispondendo a una domanda in costante crescita sia da parte dei viaggiatori leisure che business. Questa scelta consentirà a Wizz Air di aumentare significativamente la capacità operativa, creando al contempo nuove opportunità occupazionali sul territorio, tra personale di bordo e staff di terra.

Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air così illustra i prossimi programmi per Napoli.

≪Presentiamo la nostra Summer Season da Napoli, dove operiamo 20 rotte verso 13 paesi. La nostra base napoletana ha aperto nel periodo post pandemico Covid nel 2021. Quest’anno, oltre nella Summer Season, avremo una crescita di oltre 121% rispetto alla stagione estiva passata. In totale offriremo 1,5 milioni di posti in tutto l’anno 2026, con una capacità che è in aumento del 73%. Saranno più di 3.260 le frequenze nella Summer Season 2026 con tre nuove rotte, tra cui due domestiche, verso Milano e Venezia, che effettueremo tra luglio e agosto. In particolare, quella per Venezia, prevista da dicembre, l’abbiamo anticipata al primo di luglio, proprio per rispondere alla domanda dei passeggeri napoletani e veneti che vogliono venire a Napoli per godersi l’estate napoletana. Inoltre abbiamo un’altra rotta verso Palma di Maiorca che è la novità in assoluto più interessante per la stagione estiva 2026. Non colleghiamo soltanto centro ed est Europa con Napoli ma anche il Nord Africa, viste le accessibilissime rotte egiziane per Sharm el Sheikh, ora cerchiamo di collegare anche la Spagna≫. Rafforzerete la base di Napoli con altro personale ? ≪Grazie alla Summer Season Napoli viene potenziata, presso la nostra base abbiamo più di cento colleghi che vivono e lavorano a Napoli, la maggior parte sono proprio di Napoli e della Campania e questo è per noi un grande vanto perché stiamo creando posti di lavoro≫. Gabriele Imperiale ha così concluso: ≪Una crescita così significativa per l’estate è un segnale inequivocabile del nostro amore per questa città e della nostra solida partnership con GESAC. Non stiamo solo aggiungendo posti, stiamo democratizzando la mobilità sia nazionale che internazionale: Vogliamo che viaggiare da e per Capodichino sia un’opportunità accessibile a tutti, mantenendo i più alti standard di efficienza. Let’s WIZZ, Napoli!≫. La collaborazione di Wizz Air – la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato – con GESAC continua a spingere le operazioni della compagnia nel capoluogo napoletano: nuova stagione estiva con un incremento massiccio delle frequenze e il lancio di nuovi collegamenti chiave, consolidando il ruolo di Napoli come base strategica per la connettività nazionale e internazionale.

≪Accogliamo con grande soddisfazione l’ulteriore espansione di Wizz Air a Napoli – ha dichiarato Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC – le nuove rotte e il significativo incremento delle frequenze si inseriscono in un network già solido e strutturato che rafforza il ruolo di Napoli come uno dei principali gateway del Sud Italia verso l’Europa. L’offerta di Wizz Air da Napoli si distingue per una spiccata vocazione internazionale e per una presenza capillare nell’Europa Centro-Orientale, area in cui la compagnia si conferma il vettore con il maggior numero di collegamenti. Un network strategico che genera valore sia sul piano turistico, sia su quello economico e commerciale, favorendo gli scambi e la mobilità tra territori sempre più interconnessi≫. Wizz Air ha annunciato una nuova fase di espansione per la sua base di Napoli Capodichino. Per la stagione estiva 2026 la compagnia mette in campo una crescita della capacità senza precedenti, confermando l’impegno verso il territorio partenopeo e il Sud Italia. I numeri riflettono un investimento massiccio: la capacità complessiva passerà infatti da oltre 880mila posti del 2025 a oltre 1.5 milioni nel 2026. In particolare l’offerta sarà più che raddoppiata durante la stagione estiva, i posti disponibili cresceranno dai 471mila della scorsa Summer 2025 a più di 1 milione. Quest’estate lo scalo di Capodichino offrirà ai viaggiatori campani una flessibilità di viaggio senza precedenti. L’investimento per la stagione estiva 2026 su Napoli si inserisce in una strategia di crescita nazionale che vede il lancio di ben 39 nuove direttrici da e per l’Italia. Oltre al massiccio potenziamento su Milano Malpensa, con nuove rotte verso destinazioni come Valencia, Malaga e Corfù, e il consolidamento della propria presenza negli scali di Venezia, Catania e Palermo, Wizz Air espande significativamente i collegamenti da Roma Fiumicino, con l’annuncio dell’arrivo del 17esimo aereo nella base romana e l’introduzione di mete come Chania, Rodi e Tallinn. Questo piano di sviluppo porterà il network complessivo a 291 rotte, collegando capillarmente la penisola a 33 Paesi e confermando Wizz Air come il principale motore di connettività a tariffe convenienti per il mercato italiano. A Napoli, la crescita si concretizza con il lancio di collegamenti strategici, tra cui l’attesissima rotta domestica verso Milano Malpensa, che opererà con una frequenza di due voli al giorno – 14 a settimana – garantendo una connessione capillare tra le due principali aree metropolitane del Paese. Sempre sul fronte domestico Wizz Air rafforza ulteriormente il network anticipando dal primo luglio 2026 l’avvio della rotta Napoli – Venezia, con una frequenza di 7 voli settimanali fino alla fine di ottobre, che saliranno a 11 voli settimanali a partire da dicembre. L’anticipo del lancio conferma la forte domanda su questa direttrice e l’impegno della compagnia nel potenziare la connettività tra due città chiave del Paese. Sul fronte leisure, Wizz Air risponde alla domanda dei passeggeri napoletani introducendo il volo diretto per Palma di Maiorca, una delle mete più ambite del Mediterraneo: il giovedì, martedì e sabato. Come per tutto il network italiano, anche i voli per le nuove rotte saranno operati con l’Airbus A321neo, dotato della tecnologia più avanzata oggi disponibile per garantire efficienza nei consumi, riduzione delle emissioni di CO2 e un’esperienza di bordo silenziosa e confortevole. L’espansione verso Napoli si inserisce nella più ampia strategia di crescita di Wizz Air in Italia. Nel 2026, la compagnia offrirà in Italia 29 milioni di posti, operando con una flotta di 38 aeromobili collocati nelle sei basi italiane di : Catania, Napoli, Roma, Palermo, Milano e Venezia, confermando il ruolo della compagnia come uno dei principali motori della connettività internazionale dell’Italia.

Negli ultimi anni, l’aeroporto di Capodichino ha registrato un incremento costante del traffico passeggeri, diventando uno degli hub più dinamici del Mezzogiorno. L’investimento di Wizz Air si inserisce in questo contesto positivo, contribuendo a rafforzare il ruolo della città come porta d’ingresso privilegiata verso il Sud Italia.

Harry di Prisco