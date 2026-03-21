CITTADUCALE. I CARABINIERI ARRESTANO UN UOMO PER EVASIONE DAI DOMICILIARI.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale hanno tratto in arresto per evasione, un 79enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti.

Lo stesso infatti, dallo scorso gennaio, era sottoposto ai domiciliari a seguito di una denuncia presentata dalla moglie per presunti maltrattamenti, sia fisici sia verbali, protratti nel corso degli anni e mai denunciati.

L’arresto per evasione è stato eseguito dagli uomini dell’Arma nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati.

In particolare, una pattuglia si è recata presso il domicilio del pensionato per verificare il rispetto delle prescrizioni impostegli con i domiciliari.

Al momento dell’arrivo sul posto dei militari, l’interessato si trovava all’esterno della sua abitazione, a bordo della propria autovettura, senza alcun giustificato motivo.

È stato pertanto dichiarato in stato di arresto ed accompagnato presso la Compagnia di Cittaducale per gli ulteriori accertamenti sul suo conto.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Rieti, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

L’operazione conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nella tutela delle vittime di violenza domestica e nel controllo del rispetto delle misure cautelari imposte, attività fondamentali per prevenire ulteriori gravi episodi e garantire la sicurezza delle persone, a vario titolo, coinvolte.

Si dà atto che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali dei soggetti denunciati saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.