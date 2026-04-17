Chirurgia estetica e salute: a Roma il punto sulle tendenze pre-estive

Nell’incontro con il Prof. Valeriani, preziosi consigli di salute e bellezza

Si è tenuta a Roma la seconda edizione dell’incontro dedicato alla medicina e chirurgia estetica, un appuntamento volto ad approfondire il rapporto tra salute e bellezza, le ultime tendenze in tema di chirurgia plastica ed estetica, in attesa della, ormai prossima, bella stagione. L’evento, svoltosi presso il Leon’s Place Hotel, ha visto la partecipazione del Prof. Roberto Valeriani, docente di Chirurgia Plastica all’Università Internazionale UniCamillus e noto professionista della Capitale. Al centro del dibattito, moderato dai press agent Emilio Sturla Furnò e Stefano Farinetti, è emersa la necessità di promuovere un approccio consapevole alla chirurgia.

Il Prof. Valeriani ha posto l’accento sull’importanza di interventi che rispettino l’identità del volto, mettendo in guardia i pazienti dalle “derive innaturali”.

“È fondamentale scoraggiare richieste di iper-volumizzazione (come labbra o zigomi eccessivamente marcati) per contrastare i segni del tempo senza alterare i tratti somatici”.

Durante l’incontro sono stati trattati i rischi legati a una chirurgia non professionale, l’importanza dell’uso di tecniche innovative e sono stati forniti chiarimenti circa l’opportunità e la gestione degli interventi chirurgici in prossimità dei mesi caldi.

L’incontro ha visto inoltre la partecipazione del Prof. Maurizio Valeriani, pioniere della disciplina, a testimonianza di una continuità professionale nel campo della chirurgia plastica ed estetica.

L’evento ha registrato la nutrita partecipazione di rappresentanti della stampa, che, dai sofà colorati dell’art-hotel, hanno animato il confronto tecnico con quesiti sulle nuove mode del settore. Tra loro le giornaliste Rai Daniela Tagliafico e Sabrina Turco del Tg1, Adriana Pannitteri del Tg2 Storie – dove Emilio Sturla Furnò e Stefano Farinetti sono ciclicamente ospiti nello spazio dedicato alle social news – Marzia Roncacci del Tg2 Italia Europa, Roberta Ammendola di Casa Italia su RaiPlay, Nadia Alese di Porta a Porta, l’ex vicedirettore del Tg2 Stefano Marroni con la moglie Alessandra Paolini, penna di Repubblica, Olimpia Mignosi del Tg2, Tindara Caccetta vicedirettore di Rai News 24, Micol Palmieri di Uno Mattina, Mariella Anziano del Tgr Lazio e Buongiorno Regione.

Tra i numerosi ospiti, tanti professionisti del settore legale, della comunicazione e volti noti del mondo dello spettacolo accolti dai due brillanti press agent.

Ecco arrivare nel grande salone dal design sofisticato del Leon’s Place Hotel, la viceambasciatrice britannica Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica Amodei, Veronica Ursida, Donatella Pandimiglio, Eleonora Ivone, Barbara Politi, Francesca Ceci, la regista tv Irene Patti.

La doppiatrice Carla Razzi – accompagnata dalla figlia Guendalina Ward – legge i versi della giovane scrittrice Martina Marinelli dedicati alla bellezza.

A brindare assieme al Prof. Maurizio Valeriani – padre di Roberto, pionieri della Chiurugia Plastica ed Estetica – la psicoterapeuta Irene Bozzi, Roberta Beta, gli attori Paolo Gasparini e Pietro Romano, l’esperta di bon ton Laura Pranzetti Lombardini, Ilaria Grillini, gli avvocati Dilva Satariano e Daniele Bocciolini, Roselyne Mirialachi, Silvana Augero, Carla Montani, Maria Teresa Stabile, la manager della comunicazione Grazia Saporiti, Teresa Bolognese, e l’ufficio stampa del Teatro dell’Opera Cosimo Manicone.

Al termine dell’evento, nel delizioso giardino interno della struttura alberghiera – dove sulla pavimentazione è stato ricreato un cielo azzurro con le nuvole e rigogliose piante di limone sospese sul soffitto – sono stati sorteggiati preziosi premi per essere più belle.

Infine, agli ospiti è stato riservato un divertente pensiero ricordo creato dalla designer Norma Tomasso: una romantica confezione di biscotti artigianali a forma di labbra rosse e rosa. Ed una selezione di pregiati prodotti di beauté.