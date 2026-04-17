CENTRO STORICO – SORPRESO A RUBARE BORSA DA 2.800 EURO IN UNA NOTA BOUTIQUE DI LUSSO

19ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI IMPEGNATI PRESSO L’ALLESTIMENTO ESPOSITIVO DELLA “GIORNATA DEL MADE IN ITALY”. NELLA SUA CAMERA D’ALBERGO RITROVATA REFURTIVA DI ALTA MODA

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina e quelli del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato un cittadino spagnolo di 19 anni gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

I Carabinieri si trovavano presso l’allestimento espositivo dell’Arma dei Carabinieri in piazza San Lorenzo in Lucina, realizzato in occasione della “Giornata del Made in Italy”, quando, tra i numerosi visitatori e turisti, hanno notato il giovane uscire freneticamente da una delle boutique della piazza e darsi alla fuga rapidamente, cercando di dileguarsi per le vie adiacenti e lo hanno immediatamente rincorso e bloccato.

Dagli accertamenti è emerso che il 19enne aveva appena asportato una borsa da donna, del valore commerciale di circa 2.800 euro, occultandola in una borsa schermata.

I Carabinieri sono inoltre risaliti alla stanza presso una struttura ricettiva che l’indagato occupava e hanno deciso di eseguire una perquisizione, rinvenendo un vero e proprio “tesoro” di provenienza furtiva. All’interno della camera sono stati infatti rinvenuti e sequestrati numerosi altri accessori di noti marchi: due borse da donna, due portafogli, due confezioni di profumo e un paio di occhiali da sole, tutti provento di precedenti colpi messi a segno nelle vie del centro storico.

La refurtiva recuperata dai Carabinieri sarà restituita ai legittimi proprietari, una volta risaliti alla provenienza.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

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