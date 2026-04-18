Ceccano, il Comune conferisce un assegno di ricerca sulla storia della città

L’Amministrazione comunale lancia un contributo di 2mila euro per studi, ricerche o tesi di laurea. Il sindaco Querqui: «A sostegno degli studiosi». L’assessore Ciotoli: «Investiamo sulla conoscenza».

Il Comune di Ceccano annuncia la pubblicazione dell’avviso per il conferimento di un assegno di ricerca destinato a studi, ricerche e tesi di laurea sulla storia della città. L’iniziativa rientra nelle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e della memoria storica locale, promosse dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Querqui.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 di domenica 31 maggio 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ceccano. L’assegno prevede un contributo complessivo di 2mila euro, di cui 1.500 per lo svolgimento dell’attività di ricerca e 500 euro per la pubblicazione dei risultati, che saranno diffusi in formato cartaceo e digitale a cura dell’Ente.

Possono partecipare studenti universitari, laureandi, laureati, dottorandi e studiosi di discipline storiche o affini. I candidati dovranno presentare un progetto di ricerca originale, della durata di 12 mesi, dedicato alla storia di Ceccano. Si potranno presentare approfondimenti interdisciplinari su temi che spaziano dalla storia antica a quella contemporanea, fino agli aspetti sociali, economici e culturali del territorio comunale.

La selezione sarà effettuata da una commissione di esperti, di comprovata esperienza, sulla base di criteri come qualità scientifica, originalità, metodologia e coerenza con le finalità di valorizzazione culturale. I tre componenti della commissione saranno scelti tramite apposito avviso pubblico e opereranno a titolo gratuito, procedendo alla valutazione delle candidature e alla formazione della graduatoria finale. Il progetto vincitore entrerà a far parte del patrimonio culturale del Comune e sarà oggetto di pubblicazione e diffusione.

Il sindaco Querqui sprona alla partecipazione: «L’avviso pubblico è rivolto ai tanti studiosi, ricercatori e studenti che hanno Ceccano nel cuore e la sua lunga storia tra i propri interessi. Potranno continuare a contribuire alla ricerca storica e promozione della città a tutti i livelli, non contando più esclusivamente sulle proprie forze ma su un deciso sostegno del loro Comune».

Alessandro Ciotoli, assessore alle Politiche culturali, Programmazione strategica e Patrimonio, accentua: «Investiamo sulla conoscenza e sulla storia di Ceccano. Vogliamo dare vita a una collana, i “Quaderni di Storia”, e allo stesso tempo offrire un’opportunità concreta a chi studia e fa ricerca di crescere, lavorare sulla città e restituire questo lavoro alla comunità. La conoscenza costruisce identità e forma gli storici del futuro. Ceccano cresce anche così».