CARABINIERI: NAPOLI, MAXI OPERAZIONE ANTICAMORRA IN CORSO NEI QUARTIERI CITTADINI

Dalle prime luci dell’alba, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S.Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino- Savarese.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà, presso gli uffici della Procura, alle or

Dalle prime luci dell’alba, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S.Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino- Savarese.