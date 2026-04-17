CARABINIERI: FERMATE TRE PERSONE A MASSA CARRARA PER L’OMICIDIO DI GIACOMO BONGIORNI

Presso questa Procura per i minorenni sono iscritti nel registro delle persone sottoposte alle indagini, complessivamente, n. 3 minorenni per il reato di omicidio aggravato in concorso e per il reato di rissa aggravata;

è tuttora in corso, come già comunicato, ogni attività di indagine utile alla ricostruzione della dinamica di quanto avvenuto lo scorso 12 aprile, anche per quanto riguarda le singole posizioni dei minorenni coinvolti, tramite il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Massa Carrara ed il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Massa;

nella giornata odierna, alla presenza dei difensori di fiducia di tutte e tre gli indagati minorenni, è stato conferito incarico al Prof. Francesco Ventura dell’Università di Genova per l’esecuzione dell’esame medico legale teso a stabilire le cause del decesso del sig. Giacomo BONGIORNI che ha avuto inizio oggi pomeriggio; è stato concesso il termine di 30 gg. per il deposito di tale consulenza, salvo necessità di proroga;

nella giornata di giovedì 16 pv presso il Tribunale per i minorenni di Genova si celebrerà l’udienza di convalida del fermo del minorenne sottoposto a tale misura. L’udienza non è pubblica.

Si ribadisce la delicatezza e complessità del procedimento e la necessità che le indagini siano svolte con la giusta attenzione e tranquillità e si richiamano, in ogni caso, i principi di cui alla Carta di Treviso quanto alla diffusione di notizie o immagini che riguardano minorenni, presunti autori di reato o vittime, da parte degli organi di informazione nel loro difficile compito di contemperamento del diritto di cronaca e il diritto di ogni minore a non subire forme di sovraesposizione mediatica.