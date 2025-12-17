Alcaraz si separa da Ferrero, terremoto in cima al tennis

Il numero 1 del mondo chiude con il suo storico coach: “E’ tempo di cambiare per entrambi, grazie per aver realizzato i miei sogni”

ROMA – Carlos Alcaraz si separa dal suo coach storico Juan Carlos Ferrero. Il numero 1 del mondo era con Ferrero da sette anni, praticamente da sempre. Resta, al momento, Samuel Lopez come allenatore.

Con Ferrero all’angolo Alcaraz ha scalato la classifica Atp, ha vinto 24 titoli e domina il tennis mondiali alla pari con Sinner. Ferrero è stato scelto dai suoi colleghi come coach dell’anno.

La decisione arriva “di comune accordo”. “È molto difficile per me scrivere questo post… – scrive Alcaraz sui social – Dopo più di sette anni insieme, Juanki e io abbiamo deciso di terminare il nostro rapporto professionale. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Abbiamo iniziato questo percorso quando ero solo un bambino, e durante tutto questo tempo mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori dalla pista. E mi sono goduto ogni passo con te. Siamo riusciti ad arrivare in cima. Ci sono così tanti ricordi che mi vengono in mente. Mi hai fatto crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E ho apprezzato molto la crescita e il nostro percorso insieme. Ora stanno arrivando tempi di cambiamento per entrambi, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono sicuro che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Ti auguro il meglio dal mio cuore. Mi rimane la serenità che abbiamo dato tutto. Grazie di tutto”.

