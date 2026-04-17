“Aforismi” di Massimo De Santis: il cuore e la vita in scena ad Arce

Domenica 19 aprile 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Teatro Comunale di Arce, l’autore presenta la sua nuova raccolta di riflessioni nell’ambito della rassegna “Libri di Primavera”.

ARCE – Un appuntamento che mette al centro la parola e l’emozione. Domenica 19 aprile, nell’ambito della rassegna “Libri di Primavera”, verrà presentato il volume “Aforismi” di Massimo De Santis. L’incontro, previsto per le ore 18:00 presso la Sala Teatro Comunale, si preannuncia come uno dei momenti più significativi della stagione culturale arcese.

L’AUTORE

Massimo De Santis, nato ad Arce e cittadino del mondo, porta in questo libro la sintesi di una vita passata a osservare la realtà dietro un obiettivo. Fotografo di Formula Uno, autore di grandi reportage internazionali e del recente successo editoriale “Venezia: la magia delle maschere”, De Santis abbandona per un attimo la luce della pellicola per cercare quella dell’anima attraverso brevi e fulminanti riflessioni sulla vita, l’amore e le fragilità umane.

GLI OSPITI

A dialogare con l’autore sarà Plinio Perilli, una delle voci più autorevoli della critica e della poesia contemporanea italiana. Nato a Roma nel 1955, Perilli è stato finalista al Premio Viareggio con la raccolta “L’Amore visto dall’alto” e vincitore di prestigiosi riconoscimenti come i premi Montale, Gozzano e Gatto.

L’EVENTO

La presentazione di “Aforismi” è organizzata dal Comune di Arce – Assessorato alla Cultura, con la co-organizzazione dell’Associazione Culturale La Lanterna e il patrocinio della Regione Lazio. Un’occasione per riscoprire il valore della semplicità e dello sguardo umano in un’epoca di rumore costante. L’ingresso è libero e aperto a tutti.