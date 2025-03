MILANO, RISSA A CRESCENZAGO TRA SUDAMERICANI-AFRICANI, DE CORATO(FDI): «ANCHE MAGISTRATURA, CHE TUTELA IMMIGRATI COME CASO ‘DICIOTTI’, RESPONSABILE DI QUANTO ACCADE NELLE PERIFERIE»

Visualizzazioni[iawp_view_counter label= 3

Milano, 07 Marzo 2025 – «La scorsa notte, tra via Palmanova e Crescenzago, a due passi da via Padova che è la zona più multietnica della città, si sono affrontate bande di gang straniere. Ancora una volta, Milano, è risultata essere in preda a sudamericani e africani che oltre a delinquere si affrontano tra loro con armi al seguito. La città, purtroppo, paga il caro prezzo delle marce pro-immigrati e dei pranzi multietnici al parco Sempione fatti da Sala e dal Centrosinistra nel 2017, che hanno fatto sì che in città arrivassero diverse decine di migliaia di immigrati. Una gran parte di loro, come spesso leggiamo dai fatti di cronaca, risultano essere entrati irregolarmente nel nostro territorio nazionale e con diversi precedenti penali. La Cassazione, vedi stamattina il caso “Diciotti”, invece di rispondere sulla loro condotta, addirittura chiede che vengano risarciti gli immigrati con i soldi presi dalle tasse pagate dai cittadini italiani. Mi sembra tutto surreale! La magistratura, tutelando in questo modo gli immigrati, soprattutto quelli irregolari e recidivi, è anch’essa responsabile di quanto accade nelle nostre periferie. Lunedì pomeriggio, la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di cui faccio parte, ha organizzato una missione a Milano e visiteremo alcuni dei quartieri più a rischio: Corvetto, Navigli, San Siro e Rogoredo».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi,Riccardo De Corato.