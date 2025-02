Ambiente: Formia Rifiuti Zero, cresce la soddisfazione per il servizio di raccolta rifiuti

In crescita puntualità, pulizia e gestione della raccolta differenziata.

La recente indagine di Customer Satisfaction condotta da Mediacom per conto di Formia Rifiuti Zero ha evidenziato un significativo miglioramento nella percezione del servizio di raccolta e igiene ambientale da parte dei cittadini e delle attività commerciali del territorio.

L’analisi, svolta nel 2025 su un campione di 800 utenze domestiche e 424 commerciali, ha esaminato i principali fattori di soddisfazione e le aree di possibile miglioramento del servizio. I dati raccolti confermano un incremento dell’apprezzamento per la puntualità della raccolta differenziata, la disponibilità degli operatori e la pulizia di strade e marciapiedi.

Punti salienti dell’indagine:

Il 95% degli utenti si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto del servizio di raccolta differenziata porta a porta, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

La puntualità della raccolta differenziata ha ottenuto un giudizio medio superiore a 8 su 10 per tutte le tipologie di rifiuti, sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali.

L’88,5% degli intervistati preferisce il sistema di raccolta porta a porta rispetto al precedente sistema stradale, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente.

Il 92,2% dei cittadini conferma la preferenza per Formia Rifiuti Zero rispetto a un’eventuale gestione privata del servizio.

La pulizia delle strade e dei marciapiedi registra un miglioramento della soddisfazione generale, con un giudizio medio di 6,9, un dato in crescita rispetto all’ultima rilevazione.

Cresce la consapevolezza dei cittadini sul destino dei rifiuti raccolti: il 42,6% degli utenti domestici ne è a conoscenza, con un aumento di oltre 6 punti percentuali.

Aumenta l’utilizzo del sito web aziendale e della pagina Facebook come canali di informazione, con un incremento rispettivamente del 7,8% e del 3,8% rispetto all’anno precedente.

Le nuove esigenze dei cittadini di Formia

L’indagine ha evidenziato un forte interesse per un sistema di tariffazione basata sulla produzione effettiva di rifiuti indifferenziati: l’87,1% degli intervistati si è dichiarato favorevole, con un incremento del 7% rispetto al 2024. Inoltre, il 69% dei cittadini ha dimostrato consapevolezza sulle nuove direttive relative alla raccolta differenziata di materiali con tracce di sporco, sebbene il dato sia in calo rispetto all’anno precedente.

Tra le richieste più frequenti da parte degli utenti emergono:

Maggiori controlli sulla raccolta.

Un incremento della frequenza della raccolta nei mesi estivi.

Un aumento del numero di bidoni e cestini stradali.

Le dichiarazioni dell’Amministratore di Formia Rifiuti Zero

L’Amministratore di Formia Rifiuti Zero, Raffaele Rizzo, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti:

“I dati confermano la crescita della nostra azienda e il forte apprezzamento che riceviamo ogni giorno dai cittadini. I riconoscimenti ottenuti a livello regionale e i premi assegnati alla nostra realtà non sono frutto del caso, ma il risultato di un impegno costante e di un lavoro di squadra che vede coinvolti tutti i nostri operatori.”

Rizzo ha poi rivolto un sentito ringraziamento ai dipendenti che operano sul campo:

“Il merito di questi risultati va a chi, con dedizione e professionalità, effettua ogni giorno la raccolta e lo spazzamento, agli operatori del numero verde e del centro di raccolta, e ai responsabili della nostra struttura amministrativa e tecnica. Senza il loro impegno, questi traguardi non sarebbero stati possibili.”

Grazie agli ottimi riscontri ottenuti, l’amministrazione comunale ha confermato l’affidamento del servizio a Formia Rifiuti Zero per i prossimi otto anni. L’azienda guarda al futuro con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il proprio raggio d’azione, portando la propria esperienza e operatività anche in altri comuni.

Gli esiti dell’indagine saranno utilizzati per sviluppare ulteriori azioni mirate al potenziamento della raccolta differenziata e alla pulizia urbana, in un’ottica di trasparenza e dialogo continuo con la cittadinanza.