Gianluca Quadrini interviene all’incontro promosso dall’Agci Lazio dal titolo “Sviluppo e sostenibilità: le cooperative come pilastro dell’economia sociale”.

Incontro a Frosinone organizzato da AGCI Lazio dal titolo “Sviluppo e sostenibilità: le cooperative come pilastro dell’economia sociale”. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo istituzionale, economico e accademico, ha rappresentato un

momento di confronto e riflessione sul ruolo chiave delle cooperative nello sviluppo sostenibile del territorio. Tra i relatori, il Presidente di AGCI Lazio, dott. Marco Olivieri, ha sottolineato l’importanza della cooperazione come modello economico capace di coniugare profitto sociale e sviluppo sostenibile. A lui si sono aggiunti il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha ribadito l’impegno dell’ente provinciale a sostegno delle imprese cooperative e ha evidenziato le potenzialità delle cooperative nel settore industriale e nel tessuto economico locale. Presenti anche il Presidente del Consorzio Industriale, il Prof. Raffaele Trequattrini, il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, il prof. Giovanni Acampora e il Rettore dell’Università di Cassino, il prof. Marco Dell’Isola. In particolare, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ha dichiarato come l’incontro è stato l’occasione per un ampio dibattito sulle sfide e le opportunità che si presentano per le cooperative nel prossimo futuro – “Questo incontro è stata un’occasione importante per riflettere sul ruolo fondamentale delle cooperative nel nostro territorio essendo loro un motore di crescita e innovazione, di sviluppo economico e sociale mettendo al centro le persone e il territorio, con un focus particolare sui temi della transizione ecologica, dell’innovazione tecnologica e dell’inclusione sociale.” L’AGCI Lazio, con questo evento, ha confermato il suo impegno a promuovere la cultura della cooperazione e a sostenere le imprese cooperative nel loro percorso di crescita e sviluppo.