Sorrento si accende tra spettacoli e tradizioni di Capodanno

Musica, sfilate, feste e fuochi d’artificio incanteranno tutti i visitatori nella notte più lunga e scoppiettante dell’anno

Con l’avvicinarsi del 31 dicembre le città di tutto il mondo si preparano a salutare il vecchio anno e ad accogliere il nuovo con una delle celebrazioni più sentite ed universali: il Capodanno. Questa festa, ricca di significati culturali e di tradizioni, rappresenta un’occasione speciale per viaggiare e scoprire gli affascinanti luoghi custoditi dal nostro paese. Affacciato sulle acque del Golfo di Napoli, avvolto da un’atmosfera magica e surreale, Sorrento si prepara ad accogliere i visitatori di tutto il mondo per festeggiare all’insegna della bellezza, della tradizione e del divertimento. A rendere il soggiorno ancora più magico ed indimenticabile ci pensa l’hotel 5 stelle lusso Ara Maris, un’elegante ed esclusiva struttura vista mare che ha ideato un pacchetto speciale per tutti gli ospiti.

Sorrento non è solo una città da visitare d’estate, ma è un’esperienza da vivere appieno sempre. Custode di un ricco patrimonio storico e culturale, famosa per le sue scogliere e i suoi affacci a picco sul mare, abbracciata dalla natura incontaminata, questa incantevole città della Penisola Sorrentina è una delle mete turistiche più affascinanti e amate d’Italia. Se durante tutto l’anno Sorrento è una destinazione che conquista tutti i sensi, durante il periodo di Natale e Capodanno si trasforma in un magnifico scenario da fiaba, offrendo ai visitatori un’esperienza unica ed indimenticabile. Il centro storico, fatto di pittoreschi vicoli, antiche chiese e palazzi nobiliari che testimoniano la ricca storia della città, si veste di luci, colori e suoni, creando un’atmosfera magica che cattura gli occhi e il cuore di chiunque si trovi li: strade e vicoli adornati da luminarie, presepi tradizionali che sono veri e propri capolavori che raccontano la storia e la cultura della regione, gli alberi di Natale decorati al centro delle piazze, rendono il viaggio a Sorrento un’esperienza unica nel cuore delle tradizioni campane.

Oltre alla classica accensione delle luci, evento attesissimo e carico di emozioni, Sorrento offrirà una serie di spettacoli, concerti e attività pensate per coinvolgere adulti e bambini: da domenica 1° dicembre avrà inizio il ricco calendario di eventi, oltre 100 appuntamenti che renderanno speciali le serate.

Il weekend di Capodanno partirà sabato 28 dicembre con il concerto dell’Armonia Ensamble presso la Chiesa dell’Addolorata, un piccolo gioiello nascosto nel cuore della città che conserva un’atmosfera intima e suggestiva. Ascoltare i canti di Natale in questa cornice unica e speciale sarà un’occasione per lasciarsi trasportare dalle melodie natalizie e celebrare il periodo festivo immersi nella storia e nell’arte della città. Il giorno seguente, domenica 29 dicembre alle ore 19:00, Corso Italia, una delle strade principali e più vivaci di Sorrento, ospiterà l’esibizione della band Four Notes, un quartetto che intratterrà i presenti con musica variegata capace di allietare i gusti musicali di tutti i partecipanti.

La serata del 30 dicembre inizierà, alle ore 18:00, con la IV° edizione della divertente tombolata di Via San Nicola: i partecipanti potranno giocare al tradizionale gioco natalizio in compagnia del gruppo folcloristico “Gruppo Sorrentofolk” che farà ballare e divertire tutti con “la tarantella Sorrentina”. Dopo il weekend tra balli, concerti, spettacoli e giochi, anche la giornata della vigilia di Capodanno sarà colma di attività: dalle 10:00 e fino alle 21:00 di martedì 31 dicembre la famosa Piazza Tasso allieterà grandi e piccini con lo spettacolo dei burattini a cura dei Fratelli Mercurio edalle 17:00 il Gruppo Folkloristico sfilerà per le strade della città di Sorrento. Alle ore 23:00 inizierà il vero e proprio Capodanno 2025 con una notte di festa indimenticabile: il cuore delle celebrazioni sarà nell’iconica Piazza Tasso, dove un grande palco ospiterà artisti locali ed ospiti speciali per una serata di animazione e musica dal vivo, a seguire ci saranno dj set che faranno ballare tutti i presenti fino all’alba. A ridosso della mezzanotte il celebre countdowm chiamerà l’inizio del nuovo anno che sarà accolto con spettacoli di fuochi pirotecnici sulla riva di Marina Piccola.

Chi volesse trascorrere l’ultima notte dell’anno in una delle location più esclusive e suggestive della Penisola Sorrentina, non può non prenotare all’Hotel Ara Marische, per il cenone, proporrà un menu di 4 portate realizzate dallo Chef Alfonso Pepe. Emblema del lusso, dell’eleganza e della raffinatezza, questo albergo accoglie i suoi ospiti in ambienti dal design unico che rappresenta la vera essenza dell’anima sorrentina. In occasione del Capodanno 2025, inoltre, ha pensato ad un pacchetto ad hoc per accogliere l’inizio del nuovo anno in grande stile.

Trascorrere la notte di San Silvestro con vista mare, immersi nelle note della musica dal vivo e del DJ set, e con i fuochi d’artificio a illuminare il cielo è un’esperienza magica e indimenticabile, resa ancora più speciale dal fascino della terrazza del Lumi Sky Lounge. Da questa esclusiva location, lo spettacolo dei fuochi d’artificio è davvero unico: i riflessi scintillanti che si specchiano nel mare creano uno scenario che incanta e lascia senza fiato. Al Lumi Sky Lounge, ogni momento si trasforma in pura magia, offrendo la sensazione di vivere un sogno in cui bellezza, musica e luce si fondono per dare il benvenuto al nuovo anno.

In questa cornice sospesa tra cielo e mare, Sorrento si svela in tutta la sua bellezza: un luogo che fonde natura e tradizione secolare in un’atmosfera suggestiva e unica, capace di ispirare chiunque la visiti.

Il Pacchetto “Capodanno a Sorrento” include: soggiorno di 2 notti (31 dicembre 2024 e 1º gennaio 2025), colazione a buffet, welcome gift in camera all’arrivo, Cenone di San Silvestro: menu a 5 portate (bevande escluse) preparato dal rinomato Chef Alfonso Pepe, utilizzando i migliori ingredienti locali. Brindisi di mezzanotte con buffet di dolci tipici della tradizione Napoletana, Brunch a buffet il 1º gennaio, disponibile dalle 12:30 alle 14:30, late check-out gratuito fino alle 14:00 del 2 gennaio, accesso all’area wellness inclusivo di: Sauna Finlandese, Bagno Turco, Vasca Idromassaggio, Docce Multisensoriali e Area relax (su prenotazione)

Sconto del 20% sui massaggi (prenotazione anticipata richiesta prima dell’arrivo), accesso alla palestra.

Prezzo del pacchetto a camera, comprensivo del cenone e del brunch, a partire da 810,00 Euro a notte