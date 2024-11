FARA IN SABINA: PEDONE INVESTITO, È GRAVE. PROCEDONO I CARABINIERI

Lo scorso martedì, nel tardo pomeriggio, un pedone è stato investito lungo la via Salaria, al km 40+200, nel Comune di Fara in Sabina. L’uomo, un italiano 62enne di Pomezia, poco conosciuto in paese perché trasferitosi da poco, versa in gravi condizioni. L’esatta dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Fara in Sabina che, dopo la richiesta di intervento pervenuta da un passante alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, sono prontamente intervenuti sul posto: da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, che era da solo, abbia deciso di attraversare a piedi la grande via di scorrimento, in un punto poco illuminato e privo di strisce pedonali.

Sfortunatamente proprio in quel momento sopraggiungeva un veicolo, condotto da una donna italiana, 41enne, che non faceva in tempo ad arrestare la corsa, impattando sull’uomo, le cui condizioni apparivano sin da subito preoccupanti, tanto che il personale medico del 118 intervenuto ne disponeva l’immediato trasferimento presso l’Ospedale “Sant’Andrea” di Roma in codice rosso, ove giungeva in pericolo di vita, sebbene allo stato non sia ancora nota la prognosi.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, escludevano che la conducente, fermatasi a prestare i primissimi soccorsi, fosse sotto l’effetto di alcool. È stato tuttavia predisposto il sequestro dell’autovettura e sono stati effettuati i rilievi fotoplanimetrici.

I militari dipendenti della Compagnia di Poggio Mirteto hanno informato dell’accaduto i familiari del pedone coinvolto e l’Autorità Giudiziaria per le conseguenti valutazioni del caso.