E se Totti tornasse a giocare? “Mi hanno chiamato squadre di Serie A…

ROMA – Non esclude il ritorno: “Mi hanno chiamato squadre di serie A, mi hanno fatto venire un po’ di pensieri…”. La notizia arriva nel corso di un evento organizzato da Betsson presso lo Sportitalia Village, a spararla è proprio Francesco Totti che in parte conferma così le indiscrezioni circolate su un suo possibile ritorno in campo.

A 48 anni appena compiuti, ad oltre 7 anni dal ritiro, era il 28 maggio del 2017, la leggenda giallorossa ha rivelato di essere stato contattato da squadre di serie A per rivederlo in campo: “Mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri”, ha rivelato, confermando che la voglia è tanta.“Sarebbe difficile ma nella vita mai dire mai- ha ammesso- Ci sono già stati dei giocatori in passato che sono tornati in campo dopo tanti anni dalla fine della loro carriera. Certo che se dovessi tornare a giocare in Serie A mi dovrei allenare bene bene”.Per quanto riguarda i precedenti, Kazuyoshi Miura, un passato al Genoa, è il giocatore più anziano in attività nella storia del calcio professionistico, a 57 anni compiuti, avendo superato nel 2018 Kevin Poole. Ex portiere di Aston Villa e Leicester, è rimasto in attività fino ai 51 anni. Andando a ricercare giocatori tornati in attività dopo aver annunciato il ritiro, il precedente più ‘fresco’ è quello dell’ex juventino Wojciech Szczesny, che a 34 anni è diventato il portiere del Barcellona 1 mese dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato.

Ci sono poi stati i casi di nomi come Paul Scholes, l’ex United si sarebbe ritirato nel 2011 prima di accettare di proseguire la carriera per altri 18 mesi su richiesta di Alex Ferguson, o di Marco Materazzi che dopo il ritiro del 2011 è tornato in campo come allenatore-giocatore del Chennaiyin FC, in India. Il ritiro definitivo nel 2016. Maggiore distanza di tempo tra ritiro e ritorno in campo ha riguardato invece Marco Overmars. L’olandese, che aveva lasciato a 31 anni a causa di diversi infortuni nel 2004, era tornato a giocare 4 anni scendendo in serie B olandese per giocare con i Go Ahead Eagles. Ancora due di stop e poi ritorno in campo con l’Epe. Il ritiro definitivo nel 2011.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it