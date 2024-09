Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone partecipa all’inaugurazione dell’impianto New-Re per il recupero delle terre rare da RAEE presso Itelyum Regeneration a Ceccano

i è svolta oggi l’inaugurazione dell’impianto New-Re presso lo stabilimento Itelyum Regeneration di Ceccano, dedicato al recupero delle terre rare dai RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Un evento che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, insieme a esponenti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale, sindacale e datoriale che hanno visto, oggi, la ciociaria punto di riferimento di tutta Italia . “L’impianto New-Re rappresenta un traguardo

fondamentale per il nostro territorio e per il futuro dell’economia circolare. Il recupero delle terre rare, elementi strategici e indispensabili per la tecnologia moderna, è una risposta concreta alle sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare,” ha dichiarato il Presidente. “L’innovazione che Itelyum sta portando avanti dimostra come lo sviluppo industriale possa coniugarsi con la sostenibilità, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e alla valorizzazione delle risorse. ”Il Presidente ha inoltre sottolineato l’importanza di questo impianto nel contesto dell’economia della provincia di Frosinone: “Il recupero delle terre rare dai RAEE non solo riduce la dipendenza dalle risorse primarie, ma è anche un passo significativo verso un uso più responsabile dei materiali tecnologici. Questi sono processi che

pongono il nostro territorio all’avanguardia nel campo del riciclo e della sostenibilità. Oggi abbiamo assistito all’inaugurazione di un impianto pilota per tutta l’Europa, a seguito anche del contributo ricevuto dalla stessa. La provincia di Frosinone è fiera ed orgogliosa di essere protagonista in Europa. Il territorio della ciociaria, una piccola realtà, oggi centrale per l’Italia tutta e non solo, sarà il capofila di questa innovazione .” Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Presidente, Antonio Lazzarinetti, all’Amministratore Delegato di Itelyum, Marco Codognola , e al Direttore dello Stabilimento Itelyum di Ceccano, Jacopo Jirillo per il loro impegno e la visione lungimirante. “Itelyum è un esempio virtuoso di come le aziende possano guidare il cambiamento, investendo in tecnologie innovative e sostenibili. Il loro lavoro è un modello da seguire per il futuro industriale e ambientale del nostro Paese. Oggi questo ambizioso progetto ha ricevuto l’approvazione anche di Legambiente Nazionale, alla presenza del suo Presidente, Ciafani Stefano, che ha inserito nel loro circuito l’Itelyum come esempio unico di economia circolare sostenibile a impatto zero di tutta l’Italia “, ha aggiunto Quadrini.

L’inaugurazione di New-Re segna un passo importante per la Provincia di Frosinone, posizionandola al centro delle iniziative per una transizione ecologica e tecnologica, in linea con le direttive europee sulla gestione dei rifiuti e la salvaguardia dell’ambiente.