Fonte Nuova – ASD TOR LUPARA 1968 lavori presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti

di Fausto Zilli

Presso lo stadio comunale Domenico Mammoliti sito in via Gioberti a Fonte Nuova, sede dell’ ASD Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri da giorni sono iniziati i lavori di ristrutturazione dello Stadio, in particolare all’interno e all’esterno degli spogliatoi, dentro e fuori il terreno di gioco. La società rosso blù si stà preparando al meglio per l’inizio della nuova stagione sportiva.

Il nuovo organigramma societario già diramato giorni fà sulle pagine social del Tor Lupara Calcio per la stagione sportiva 2024 2025: al timone della prima squadra Pietro Vecchiotti e Angelo Di Gioacchino, Juniores Regionali Andrea Bernardini, Under 17 Saul Chianella, Under 16 under 15 Riccardo Bianchi, Under 14 Manuel Giovannetti, preparatore dei portieri Massimo Valloni , preparatore atletico Donato Domenicone. Per quanto riguarda la scuola calcio per i piccoli amici M. Cristina Viozzi, primi calci Gianmarco Di Girolamo, Pulcini Simone Di Sabantonio Emanuele Trimarchi, categoria esordienti Marco Piroli Andrea Piroli, tirocinanti della scuola calcio Adriano Cannella, Francesco Frangella e Alessandro Raffaelli. Responsabile di segreteria Patrizia Natali, per la dirigenza Direttore Generale Manuel Giovannetti, Direttore Sportivo Alessandro Santoni e il responsabile dirigenti Francesco Cannella.

https://www.facebook.com/ASDtorlupara