SORRENTO INEDITA, IL FASCINO MENO NOTO DI QUESTA GEMMA DEL MEDITERRANEO

La Penisola Sorrentina, con i suoi panorami mozzafiato, la storica arte degli intarsi e l’inconfondibile profumo di limoni, è la destinazione che conquista da sempre i cuori dei viaggiatori di tutto il mondo

Sorrento è una cittadina dal fascino senza tempo, oltre ad essere famosa per la sua tradizione culinaria, per i suoi tesori di naturale bellezza e per il suo mare cristallino è anche uno scrigno di storia e cultura con luoghi che raccontano la sua affascinante eredità. Da Piazza Tasso al caratteristico centro storico, dalle scogliere a picco sul mare al lungomare, dalla tradizione di intarsi alla produzione di limoni, questa gemma del Mediterraneo offre una vasta gamma di attività per tutti i gusti. Per partire alla scoperta della Penisola Sorrentina è ideale soggiornare nel raffinato ed elegante Hotel Ara Maris, una struttura 5 stelle lusso situata nel centro della città.

Affacciata in maniera imponente sul Golfo di Napoli, terra di colori, di giardini e agrumeti, decantata da poeti, celebrata nelle canzoni e immortalata nei dipinti, Sorrento è una pittoresca cittadina dalla bellezza indiscussa che merita di essere vista almeno una volta nella vita. La Chiesa di San Francesco e il Chiostro di epoca medievale, uno dei monumenti più antichi di Sorrento, è ad esempio un angolo tranquillo e meno frequentato, e offre un’atmosfera serena e una vista suggestiva sul giardino. Costruito sui resti di un monastero del VII secolo, il chiostro, fonde lo stile tipicamente trecentesco con quello di epoche successive, inglobando resti provenienti da templi pagani ed altri scavi archeologici. Sarà per la sua storia millenaria, per le sue antiche tradizioni, per le sue innumerevoli storie e leggende, sarà per la sua atmosfera ospitale e allegra che questa città incanta e fa innamorare chiunque la scelga come meta per le proprie vacanze. Sorrento accoglie i visitatori e li trasporta in un viaggio autentico fatto di sole, mare, storia, arte, cultura e divertimento.

Un tour alla scoperta di Sorrento non può non partire da Piazza Tasso, intitolata al più illustre cittadino Torquato Tasso, al quale è dedicato anche un monumento. Cuore pulsante e uno dei luoghi più iconici della città, la piazza, è circondata da eleganti edifici storici con facciate in stile neoclassico e decorazioni che riflettono la ricca storia di Sorrento. Per godere di una vista a 5 stelle sullo splendido Golfo di Napoli, sulle isole e sul Vesuvio è ideale raggiungere la Villa Comunale, situata a pochi passi da Piazza Tasso, è piccola, ordinata e raccolta e offre un panorama mozzafiato. All’interno della villa è presente un ascensore esclusivo a picco sul mare che permette di raggiungere Marina Piccola, una caratteristica baia protetta alle spalle da una ripida parete rocciosa. Costeggiando a piedi lo splendido lungomare, si raggiunge Marina Grande, un pittoresco borgo marinaro che conserva l’antico fascino del villaggio dei pescatori. Questo luogo, reso celebre dal film con Vittorio De Sica e Sofia Loren “Pane, Amore, e…”, offre locali, stabilimenti e ristorantini direttamente sul mare. Sorrento non ha spiagge di sabbia, ma i Bagni della Regina Giovanna sono anche meglio: una fantastica, incantevole e sorprendente piscina naturale a forma di triangolo racchiusa tra rocce e vegetazione e situata a pochi passi dalla città. Questo luogo si trova sulla scogliera di Capo Sorrento, dove sorgono i resti dell’imponente villa romana di Polio Felice, sul lato est si vedono i resti delle 6 stanze con le volte a botte che portano, tutt’oggi, tracce dello stucco che le ricopriva. Questo paradiso terrestre è, forse, uno dei luoghi più suggestivi, romantici e defilati della Penisola Sorrentina, è anche un sito archeologico caratterizzato da storia e natura: si narra che la regina di Napoli Giovanna II d’Angiò, nel XV secolo, incontrasse proprio qui i suoi amanti.

Sentir parlare di Sorrento oggi ci porta alla mente le immagini del mare cristallino, degli scorci panoramici, delle ville storiche, delle calette immerse nella natura e degli agrumeti, ma c’è un altro motivo che da lustro a questa caratteristica cittadina, si tratta dell’arte dell’Intarsio Sorrentino, una tradizione che ha radici molto antiche risalenti all’età del medioevo. Si racconta che ad importare l’arte della tarsia sulle coste sorrentine siano stati i monaci benedettini, nel monastero di Sant’Agrippino realizzavano lavori ad intaglio ed intarsio utilizzando i legni tipici locali come limone, arancio e noce. Le diverse qualità di legno offrivano tonalità differenti garantendo lavori con diverse cromie. Gli intarsi rappresentavano elementi della natura, vedute prospettiche, figure allegoriche e di santi, ma anche oggetti come finte nicchie, finestre illusorie e falsi armadi. Il Museo Bottega della Tarsia Lignea celebra quest’arte dell’intarsio e visitarlo è un’opportunità unica per scoprire una parte affascinante della tradizione artigianale di Sorrento.

Oggi, nonostante viviamo in un’epoca digitalizzata e tecnologica, l’intarsio sorrentino sta godendo di un’attenzione nuova grazie alla riaffermazione del “fatto a mano”. Passeggiando per il centro storico, tra gli scaffali dei negozietti, si potranno ammirare ed acquistare tanti oggetti di grandi e piccole dimensioni realizzati in legno: carillon con l’immancabile “Torna a Surriento”, portagioie, gioielli, ma anche quadri, tavolini e complementi d’arredo, immagini della tradizione e opere più moderne.

