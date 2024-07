Alla scoperta delle spiagge inedite della Costiera Amalfitana

Viaggio tra le calette meno conosciute e lontane dal turismo di massa

Se c'è un posto in Italia capace di incantare, stupire ed emozionare è proprio la Costiera Amalfitana che, con la sua natura incontaminata, i suoi colori, le sue leggende, i suoi scorci mozzafiato e le sue spiagge nascoste incastonate tra ripide scogliere a picco sul mare, rappresenta un vero e proprio gioiello prezioso: tra i luoghi più iconici e famosi del mondo, infatti, si nascondono gemme preziose che attendono di essere scoperte, calette e baie perfette per chi cerca angoli di paradiso fuori dai circuiti turistici.

La Costiera Amalfitana è una delle destinazioni più affascinanti d’Italia ed è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Questo paradisiaco tratto di strada continua ad incantare i viaggiatori di tutto il mondo con le sue straordinarie bellezze naturali, la sua ricca storia e la sua vibrante atmosfera. La Divina Costiera è costellata di pittoreschi borghi che sembrano usciti da una cartolina, di ville storiche e giardini incantevoli ed è una delle mete più ambite per le vacanze. Che sia la prima o la millesima volta che la si visita, questo angolo di paradiso riserva sempre tante sorprese. Strette tra le montagne rocciose e il mare cristallino, si nascondono spiagge e calette meno note che offrono una maggiore tranquillità e un’esperienza più autentica: territori incontaminati e scorci inattesi, il silenzio rotto dal solo rumore delle onde del mare, ecco le baie più inedite:

SPIAGGIA DI TORDIGLIANO: questo paradiso nascosto si trova nella natura più selvaggia, nel comune di Vico Equense, molto vicina alla splendida Positano. Racchiusa tra uno sperone roccioso e il mare turchese, è raggiungibile via terra attraverso un sentiero oppure tramite una barca. Questa posizione particolare la rende uno dei pochi anfratti balneabili dominato dalla natura più incontaminata, è la spiaggia ideale dove godere del silenzio e di lunghi bagni lontani dalla folla. Non solo di giorno, la spiaggia di Tordigliano è perfetta per una romantica passeggiata notturna al chiaro di luna o per osservare le stelle cadenti. L’atmosfera, il paesaggio e il panorama rendono questa gita indimenticabile.

CALA BELLAVAIA: conosciuta anche come la spiaggia del Cavallo morto, è una delle gemme nascoste della Costiera Amalfitana, apprezzata per la sua bellezza incontaminata e la tranquillità che offre ai visitatori. Situata a metà strada tra Capo d’Orso e Maiori, è uno dei luoghi più suggestivi di questo tratto di strada. La sua posizione la rende un rifugio sereno ed intimo, un luogo ideale per rilassarsi, nuotare e godere della natura incontaminata. ed è raggiungibile solo via mare. Attorno al suo particolare nome aleggiano diverse leggende locali: una versione racconta che in una notte di tempesta qui precipitò accidentalmente un cavallo e i suoi resti furono rinvenuti lungo la riva, una seconda versione, invece, narra che nella seconda metà dell’800, questo luogo cosi poco accessibile era usato come cimitero per i cavalli purosangue. Questo paradiso terrestre è uno dei rari punti della costiera da cui si può osservare per intero il tramonto.

FIORDO DI FURORE: questa stretta insenatura racchiusa tra le scogliere a strapiombo alte 250 metri e formata dall’erosione di un piccolo torrente che sfocia in mare, è forse il punto più fotografato della Costiera Amalfitana. Non a caso questo suggestivo luogo fu utilizzato come scenario del film L’Amore dal regista Roberto Rossellini. Grazie alla conformazione della scogliera, qui il sole fa capolino solo dopo mezzogiorno, il caldo mai asfissiante la rende un luogo ideale dove godere un lungo relax. Anche se secondo la leggenda la formazione di questa suggestiva baia è stata creata dal diavolo furioso per non essere riuscito a soggiogare le anime degli abitanti della zona, il Fiordo di Furore sembra un vero e proprio paradiso dove le acque sono limpide e di un colore blu intenso ideali per il nuoto e lo snorkeling, e la combinazione tra mare e montagna crea un paesaggio mozzafiato e senza eguali.

SPIAGGIA DI LAURITO: al fianco delle spiagge più famose ed iconiche di Positano, si nasconde questo piccolo ed incantevole rifugio, adatto per chi vuole trascorrere giornate rilassanti e tranquille lontane dal turismo di massa. Raggiungibile via barca o tramite una scalinata che parte dalla piazzetta, questa baia è circondata scogliere rocciose, è caratterizzata da sabbia e ciottoli ed è bagnata da un mare limpido e cristallino dalle mille sfumature di blu.

Romantiche, appartarte, intime e suggestive, questi piccoli gioielli nascosti sono i luoghi ideali per chi desidera trascorrere vacanze autentiche ed indimenticabili.