“Zagarolo 2026: Centrodestra Unito Sceglie Marco Bonini per Rinnovare e Cambiare Dopo 25 Anni di Governo di Centrosinistra”

In vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno a Zagarolo il prossimo 24 e il 25 maggio, i coordinamenti cittadini che si riconoscono nei valori di centro destra, rappresentati da LEGA FRATELLI D’ITALIA FORZA ITALIA con il valore aggiunto dei Consiglieri Comunali Uscenti Luciani Giovanni e Iacomini Antonio (rappresentanti di VALLE MARTELLA TRICOLORE) hanno conseguito un accordo politico su base programmatica.

L’Accordo è maturato sul riconoscimento degli ottimi risultati elettorati conseguiti nel 2020 al primo turno dalle forze di centro destra, che hanno visto raggiungere per la lista Civica Valle Martella Tricolore guidata dal candidato Sindaco Giovanni Luciani un risultato di circa 1200 voti; per la coalizione di centro destra guidata dal candidato Sindaco Marco Bonini circa 2200 voti.

Lo storico ballottaggio del 2020 vinto dal centro sinistra di misura sul centro destra, ha spinto i coordinamenti cittadini delle forze politiche di centro destra ad intraprendere un percorso comune di confronto, di ascolto e di programmazione ponendo particolare attenzione alle criticità dell’intero territorio, governato nel corso di questi 25 anni dal centro sinistra.

Valle Martella Tricolore forte espressione territoriale dell’omonima Frazione, con un percorso elettorale consolidato con forte senso di responsabilità ha INDICATO il nominativo di Marco Bonini in virtù dell’esperienza venticinquennale in Consiglio Comunale nonché per la conoscenza capillare del territorio essendo un imprenditore locale affermato.

“A fronte del fallimento delle politiche di centro sinistra, intendiamo promuovere un modello di sviluppo economico, recupero urbanistico, rilancio turistico e culturale mediante una nuova classe dirigente in grado di rappresentare competenza e trasmettere valore aggiunto all’offerta politica”, così afferma il candidato Sindaco Marco Bonini.

In vista del primo turno saranno le forze politiche all’interno del quadro generale dei candidati ad individuare la strategia di presentazione più competitiva dal punto di vista elettorale/territoriale con uno o più candidati Sindaco (nell’ambito dell’accordo preliminare tra le forze politiche locali di centro destra già sottoscritto e firmato all’unanimità)

“La candidatura di Marco Bonini rappresenta l’unica opportunità politica in grado di garantire discontinuità, cambiamento e rinnovamento, in una partita assolutamente aperta, così affermano” i responsabili provinciali dei partiti di Lega – Angelo Valeriani – Fratelli D’Italia – Marco Silvestroni – Forza Italia Alessandro Battilocchio.