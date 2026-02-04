Ylenia Musella accoltellata a Napoli, arrestato il fratello: ha confessato

Il giovane è ora detenuto nel carcere di Secondigliano

ROMA – Giuseppe Musella ha confessato. È stato lui, ieri pomeriggio, ad accoltellare alla schiena la sorella Jlenia Musella al culmine di una lite. Il giovane di 28 anni, è ora detenuto nel carcere di Secondigliano. La Procura gli ha notificato un provvedimento di fermo per omicidio volontario.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»