Ylenia Musella accoltellata a Napoli, arrestato il fratello: ha confessato

CRONACA ITALIANA
redazione
Il giovane è ora detenuto nel carcere di Secondigliano

ROMA – Giuseppe Musella ha confessato. È stato lui, ieri pomeriggio, ad accoltellare alla schiena la sorella Jlenia Musella al culmine di una lite. Il giovane di 28 anni, è ora detenuto nel carcere di Secondigliano. La Procura gli ha notificato un provvedimento di fermo per omicidio volontario.

