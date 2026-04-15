Viterbo protagonista di “WOW!” il primo contest universitario dedicato alle voci femminili

Si sono svolti il 10 e 11 aprile a Viterbo i live di “WOW!”, il primo contest musicale nazionale dedicato alle giovani voci femminili, promosso dal Comitato Unico di Garanzia dell’Università della Tuscia presieduto dalla Prof.ssa Sonia Melchiorre. L’iniziativa, davvero inedita nel panorama universitario e istituzionale italiano è nata dalla condivisione di un’idea di Stefania Capati, direttrice responsabile di Radio Tuscia Events con l’obiettivo di valorizzare il talento e la creatività delle donne attraverso il linguaggio universale della musica. Momenti di grande emozione hanno connotato la due giorni di musica presentata da Cinzia Tedesco, raffinata interprete jazz che, insieme alla giuria artistica composta da Elisa Spinelli e dai giornalisti Maurizio Lozzi e Fabrizio Silvestri, ha visto gareggiare 14 artiste. Queste, ascoltate anche dalla giuria tecnica – composta da Laura Leo, Alfonso Antoniozzi, Naomi Barlow e Bernardo Lafonte – saranno da questa componente valutate e votate per l’accesso alla finale che prevederà però solo 10 partecipanti. Le artiste in gara, provenienti da tutta Italia, hanno saputo coinvolgere l’attenzione sia del pubblico che degli esperti in sala ed attendono – come è naturale che sia – il verdetto per accedere alla serata finale del 6 maggio 2026 in cui saranno decretate le 3 vincitrici. Solo a loro toccherà poi partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà il 7 maggio, durante l’apertura della conferenza internazionale W.M.T.O.B. L’onore della consegna dei premi spetterà alla Magnifica Rettrice Tiziana Laureti e al Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Viterbo, il Dott. Enrico Maria Lanzetti, che provvederà all’erogazione dei premi in palio. Al suo esordio, “WOW!” ha confermato di avere i numeri non solo come un contest musicale, ma come autentico progetto culturale innovativo capace di promuovere l’inclusione, le pari opportunità e – soprattutto – la piena valorizzazione dei talenti femminili, gettando così le basi per futuri progetti tra le istituzioni, l’università ed il variegato mondo artistico.