Visita istituzionale presso il Comune di Bassano Romano

Iniziativa “Un giorno con il Prefetto”

Si è svolta nella giornata del 20 maggio 2026, presso il Comune di Bassano Romano, l’iniziativa “Un giorno con il Prefetto”, che ha visto la partecipazione del Prefetto di Viterbo, dott. Sergio Pomponio, all’incontro promosso dalla Dirigente scolastica del plesso San Vincenzo dell’IIS Bassano Romano, dott.ssa Maria Luisa Iaquinta, alla presenza degli studenti nonché del Sindaco e delle altre Autorità locali. L’incontro si inserisce nel quadro delle attività istituzionali volte ad incontrare il territorio e a rafforzare il dialogo con le giovani generazioni, anche in occasione dell’80° Anniversario della Repubblica Italiana.

L’evento ha avuto avvio con l’accoglienza dei partecipanti presso l’Istituto scolastico, durante la quale sono stati rivolti i saluti istituzionali ed è stata illustrata la finalità dell’iniziativa, concepita quale momento di educazione civica e di avvicinamento dei giovani al funzionamento dello Stato ed al ruolo del Prefetto.

Nel corso dell’incontro, infatti, il Prefetto ha illustrato in maniera articolata e approfondita la figura del Prefetto quale rappresentante del Governo sul territorio e presidio istituzionale a garanzia dell’unitarietà dell’azione amministrativa, dei diritti dei cittadini e della coesione sociale. È stata evidenziata l’importanza dell’attività svolta dalla Prefettura nel coordinamento degli altri Enti pubblici, nel raccordo con gli Enti locali e nella tutela degli interessi fondamentali della comunità, con particolare riferimento alla sicurezza, alla legalità, alla gestione dei flussi migratori ed alla protezione civile.

Uno specifico approfondimento è stato inoltre riservato all’illustrazione dell’organizzazione e delle funzioni svolte nel dettaglio dagli uffici della Prefettura, al fine di offrire agli studenti una visione complessiva dell’attività istituzionale e del ruolo di supporto e servizio assicurato quotidianamente.

Il confronto si è sviluppato in un clima di dialogo aperto e partecipato, con uno spazio dedicato ai quesiti degli studenti, che hanno dimostrato vivo interesse e coinvolgimento, intervenendo attivamente e manifestando curiosità rispetto alle tematiche trattate ed al funzionamento delle Istituzioni dello Stato. Il riscontro positivo e la partecipazione consapevole degli studenti hanno confermato il valore dell’iniziativa quale efficace strumento di conoscenza e avvicinamento al loro prossimo futuro nel ruolo di cittadini pienamente inseriti nella vita sociale, politica ed economica del sistema Paese.

L’incontro si è concluso con i saluti finali e con un momento di approfondimento culturale attraverso la visita al Monastero di San Vincenzo e a Palazzo Giustiniani, luoghi di significativo valore storico e istituzionale per il contesto locale che hanno consentito di valorizzare il patrimonio identitario della comunità.

L’iniziativa “Un giorno con il Prefetto” si inserisce nel più ampio percorso di presenza, ascolto e dialogo promosso dal Prefetto di Viterbo, volto a diffondere la cultura della legalità, a rafforzare il senso delle istituzioni e a promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo che lo Stato svolge quotidianamente al servizio dei cittadini e delle comunità locali. In tale prospettiva, l’iniziativa contribuisce a promuovere una cittadinanza sempre più informata, responsabile e partecipe, nel solco dei valori costituzionali che guidano l’azione quotidiana delle Prefetture.