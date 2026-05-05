“Visione Comune” polemizza sulla riapertura del plesso scolastico

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “E’ disdicevole ironizzare sui bambini e sulla scuola materna”

In risposta alle opinioni, sull’apertura dei giorni scorsi della scuola dell’infanzia, sollevate dalla lista “Visione Comune” durante lo scorso comizio elettorale di sabato, il Sindaco Silvio Grazioli che guida la lista “Trevi Nel Futuro”, ha tenuto a sottolineare alcuni punti fondamentali. “E’ di grande importanza -si legge nel comunicato– la riapertura della scuola materna nei locali di via delle Fornaci, dopo la messa in sicurezza avvenuta con un finanziamento PNRR di circa un milione di euro. La scuola è stata ultimata in tempi record, tant’ è che il comune era pronto a riaprirla dopo le vacanze di Natale. Gli uffici scolastici hanno chiesto del tempo, in quanto avevano un problema di personale ATA (operatori scolastici) perché ce n’era solo uno disponibile per la scuola materna, mentre ne servivano due, per poter far svolgere il tempo pieno. Quindi per tre mesi di fatto la scuola materna, pur se ultimata, è stata chiusa. Siccome c’era la necessità di completare i lavori in via Cavalieri di Vittorio Veneto entro il 30 giugno, il Comune ha concordato la riapertura con l’Ufficio scolastico, sottoscrivendo una convenzione di € 1.800,00, per consentire al personale ATA di garantire il tempo pieno. I bambini sono tornati nella scuola di via delle Fornaci lunedì 27 aprile in una scuola sicura, ricordiamo che la scuola si trova in un luogo argilloso pertanto la messa in sicurezza è un obiettivo prioritario, in una scuola pulita ed accogliente, tant’ è che abbiamo ricevuto i complimenti della Preside e del Segretario della scuola e del corpo docente. Ovviamente la settimana prima che si riaprisse sono stati preparati i locali, che ricordiamo era da tre mesi che erano chiusi, e si è operato il trasferimento con suppellettili, banchi e quant’altro”. Quello della scuola è un tema serio che coinvolge i bambini, ma c’è chi nei giorni scorsi ha voluto fare dell’ironia “maldestra” sul Sindaco e sulla scuola. “Ci sono alcuni -conclude il Sindaco Grazioli- che si sono messi ad ironizzare sul Sindaco e sulla scuola. Una riflessione: ironizzare sul Sindaco è cosa buona giusta, soprattutto in campagna elettorale, ma farlo sui bambini e sulla scuola materna è cosa disdicevole. E Trevi ha sempre condannato i gufi di ieri e i gufi di oggi”.