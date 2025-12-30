Tivoli – Villa d’Este e la Musica: visita guidata a due voci e Concerto della Vertuosa Compagnia de’ Musici di Roma



Sabato 27 dicembre Villa d’Este ha aperto le porte a un’esperienza culturale unica che ha unito storia, musica e suggestione. Un’inedita visita guidata a due voci seguita da un concerto esclusivo della Vertuosa Compagnia de’ Musici di Roma hanno caratterizzato la giornata, inserita nel ricco cartellone della rassegna Mnemosine, promossa dalla DMO Terre di Otium e realizzata con il contributo della Regione Lazio, avente l’obiettivo di valorizzare un innovativo modello di sviluppo turistico basato sulle identità storico-culturali dei territori tiburtini e della valle dell’Aniene.



La visita, condotta congiuntamente da una guida specializzata e da una musicista, ha accompagnato il pubblico alla scoperta del ruolo centrale della musica nelle corti rinascimentali, con particolare attenzione alla famiglia d’Este. I partecipanti sono stati condotti alla corte del Cardinale di Ferrara, protagonista di una raffinata politica culturale che lo rese celebre in tutta Europa per l’organizzazione di feste memorabili e spettacolari.



Elemento imprescindibile dell’immagine di magnificenza del Signore, la musica assunse un’importanza ancora maggiore negli ultimi anni di vita del Cardinale, quando virtuosi del calibro di Giovanni Pierluigi da Palestrina furono al suo servizio. Proprio nella sala che un tempo ospitò concerti riservati a pochissimi eletti, la rinata Vertuosa Compagnia de’ Musici di Roma ha fatto rivivere quelle atmosfere esclusive, sottolineando così anche le celebrazioni per i cinquecento anni dalla nascita di Pierluigi da Palestrina.



“Con i due concerti della Vertuosa Compagnia de Musici di Roma – dichiara il Presidente della DMO Terre di Otium Livio Terilli – si conclude la rassegna d’arte Mnemosine, attraverso la quale abbiamo inteso promuovere il nostro territorio secondo un modello di destinazione turistica unica, esaltandone l’identità storica e culturale, accanto al contesto ambientale e paesaggistico che lo rendono una meta ricca e dalla variegata offerta”.