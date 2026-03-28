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Villa Agrippina Gran Meliá: il Family Brunch di Amaro

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Erika Ciancio
Author: Erika Ciancio
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Un’esperienza da vivere con l’alta cucina dello chef Alfonso D’Auria e i laboratori creativi per i più piccoli firmati FAO Schwarz Prossime date domenica 29 Marzo e domenica 5 Aprile La domenica a Roma ha il sapore e le atmosfere del brunch nella cornice esclusiva di Villa Agrippina Gran Meliá. Un rito che prende forma tra le mura di Amaro Lobby Bar & Lounge, il cocktail bar della dimora urbana, che si prepara ad accogliere gli ospiti per cinque nuovi appuntamenti da vivere in famiglia e non solo. Le nuove date 29 marzo e 5 Aprile lo speciale di Pasqua, un piccolo viaggio con un’identità precisa e un immaginario da esplorare. Qui, tra atmosfere ricche di charme e storia, lo chef Alfonso D’Auria firma una proposta capace di conquistare ogni palato. Il percorso prevede un ricco buffet di antipasti e dolci, prosegue con la scelta di un primo o un secondo dal menu dedicato che cambia ogni domenica – oppure con un piatto unico – e si completa con una bollicina di benvenuto, acqua e caffè. Il buffet di Pasqua sarà arricchito dai piatti della tradizione quali agnello, casatiello, torta Pasqualina, colomba e uova. Un’esperienza pensata per il piacere degli adulti (€65, bevande escluse) e per i più piccoli (€25). Un rituale che si rinnova sotto il segno di FAO Schwarz, il marchio di giocattoli più iconico e famoso al mondo che ha regalato e continua a regalare a intere generazioni di bambini, e non solo, meraviglia, ricordi ed emozioni. Un brunch che unisce una tavola gustosa ed elegante a un’esperienza immersiva (dalle 12.30 alle 14.30) pensata per bambini dai 4 ai 10 anni e per le loro famiglie con animazioni sempre diverse, laboratori creativi e momenti di gioco. Il 29 marzo tra giardino e spazi creativi, l’esperienza assume una dimensione più esplorativa e immersiva con il Nature Discovery Party – I 4 Elementi. Un invito a osservare, toccare, sperimentare attraverso attività manuali e momenti di spettacolo che accompagnano i bambini in un viaggio ispirato agli elementi naturali. Ultimo appuntamento il 5 aprile con il Pasqua Party – Zootropolis. Il giardino di Villa Agrippina diventa il set de Il caso delle uova sparite, una vera e propria detective experience, una caccia al tesoro fuori dagli schemi. Non mancano i laboratori dedicati alla creazione dei cestini pasquali e alla decorazione di uova e pulcini. Il brunch di Amaro diventa così un appuntamento che unisce alta gastronomia, intrattenimento e tempo da condividere che trasforma una semplice domenica in un’esperienza da vivere. Per informazioni e prenotazioni Villa Agrippina – Via Del Gianicolo, 3 – 00165 Roma Amaro: Tel 06 92 59 01 Aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 01.00

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