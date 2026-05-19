Verona-Roma: sfida finale di Serie A tra una Roma in corsa per l’Europa e un Verona già retrocesso

Domenica 24 maggio 2026, allo stadio Bentegodi di Verona, andrà in scena l’ultima partita della Serie A 2025/2026 tra Hellas Verona e Roma. Una sfida che, nonostante la differenza di motivazioni tra le due squadre, promette comunque intensità e impegno.

L’Hellas Verona arriva a questa partita con la certezza della retrocessione in Serie B, un verdetto ormai matematico che ha tolto gran parte della pressione alla squadra scaligera. Tuttavia, il Verona vorrà chiudere la stagione davanti al proprio pubblico con una prestazione dignitosa, cercando di onorare la maglia e magari regalare qualche soddisfazione ai tifosi.

La Roma, invece, si presenta al Bentegodi con obiettivi ben diversi. La squadra giallorossa è ancora in corsa per un posto nelle competizioni europee, in particolare per la qualificazione alla UEFA Champions League, riservata alle prime quattro classificate in Serie A. Una vittoria contro il Verona rappresenterebbe un passo importante verso questo traguardo, aumentando la fiducia e la motivazione in vista delle ultime giornate di campionato.

Dal punto di vista tattico, la Roma punterà su un gioco offensivo e organizzato, sfruttando la qualità dei suoi attaccanti e la solidità del centrocampo. Il Verona, dal canto suo, potrebbe adottare un atteggiamento più prudente, cercando di sfruttare le ripartenze e di mettere in difficoltà gli avversari con la determinazione di chi vuole chiudere la stagione con onore.

In conclusione, Verona-Roma sarà una partita che, pur non avendo più implicazioni di classifica per i padroni di casa, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre: per il Verona un’occasione per dimostrare orgoglio e attaccamento, per la Roma un’opportunità per avvicinarsi al sogno Champions League.