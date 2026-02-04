mercoledì, Febbraio 4, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Vannacci, l’ex Fdi Pozzolo: “Lo seguo, è il De Gaulle italiano”

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

Il deputato era stato espulso dal partito di Giorgia Meloni dopo l’episodio dello sparo di Capodanno nella Pro Loco di Rosazza, nel biellese

di Maria Carmela Fiumanò

ROMA – “Non è più tempo di una destra che chiede scusa e chiede permesso, che cerca legittimazione negli altri. È tempo di una destra che parla chiaro e agisce. Seguirò Roberto Vannacci in Futuro Nazionale, perché il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche. Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano: non solo il capo di un partito, ma il punto di riferimento di una reazione del buonsenso, capace di superare gli steccati ideologici del Novecento”. Lo scrive su Facebook Emanuele Pozzolo, ex deputato di FdI, ora nel gruppo misto alla Camera, espulso dal partito di Giorgia Meloni dopo l’episodio dello sparo di Capodanno nella Pro Loco di Rosazza, nel biellese.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Una corda di lenzuola per scappare dal carcere: così il serial killer delle escort ha tentato la fuga. Bloccato
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Una corda di lenzuola per scappare dal carcere: così il serial killer delle escort ha tentato la fuga. Bloccato

CRONACA ITALIANA 0
Il 32enne rumeno in carcere per due brutali omicidi...

Ennesima truffa ad anziana: raggirata per oltre 100.000 euro a La Spezia

NOTIZIE IN RISALTO 0
Con la promessa di facili guadagni: intervenuta la Guardia...

In Emilia-Romagna almeno 10 lupi sono stati avvelenati. E a due hanno sparato

NOTIZIE IN RISALTO 0
In Emilia-Romagna, spiegano i Carabinieri forestali, "c'è una forte...

Articoli più letti

Una corda di lenzuola per scappare dal carcere: così il serial killer delle escort ha tentato la fuga. Bloccato

CRONACA ITALIANA 0
Il 32enne rumeno in carcere per due brutali omicidi...

Ennesima truffa ad anziana: raggirata per oltre 100.000 euro a La Spezia

NOTIZIE IN RISALTO 0
Con la promessa di facili guadagni: intervenuta la Guardia...

In Emilia-Romagna almeno 10 lupi sono stati avvelenati. E a due hanno sparato

NOTIZIE IN RISALTO 0
In Emilia-Romagna, spiegano i Carabinieri forestali, "c'è una forte...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)