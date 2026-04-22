Vacanze per friendly tra nuove tendenze e desiderio di condivisione



Gli animali entrano da protagonisti nel mondo dell’ospitalità

Sempre più italiani scelgono di partire con i propri animali domestici, trasformando la vacanza in un’esperienza davvero completa. Secondo le ultime tendenze del turismo, oltre il 60% dei viaggiatori considera il proprio cane o gatto parte integrante della famiglia, al punto da rinunciare alla partenza se non può portarlo con sé. In questo contesto, diventa fondamentale scegliere strutture realmente pet-friendly, capaci di offrire servizi adeguati e ambienti pensati per il benessere di tutti gli ospiti. Gli hotel affiliati a Space Hotelsrappresentano una garanzia in termini di accoglienza, attenzione e qualità, trasformando il soggiorno in un’esperienza serena e senza compromessi, dove ogni dettaglio è studiato per far sentire a casa sia le persone che i loro inseparabili compagni di viaggio.

C’è anche un lato curioso: chi viaggia con un amico a quattro zampe tende a scoprire destinazioni meno convenzionali, privilegia spazi aperti e sviluppa una maggiore attenzione al benessere e alla sostenibilità, scegliendo itinerari più lenti e immersivi rispetto al turismo tradizionale. Ma non è tutto: studi recenti dimostrano che viaggiare con un animale riduce lo stress, aumenta la socialità e favorisce esperienze più autentiche, soprattutto a contatto con la natura. La presenza del pet porta infatti a prediligere strutture immerse nel verde, borghi meno affollati, percorsi all’aria aperta e attività che valorizzano il territorio in modo più autentico e consapevole.

Non solo: gli hotel pet-friendly registrano spesso soggiorni più lunghi e un tasso di fidelizzazione più alto, proprio perché la qualità dell’accoglienza dedicata agli animali diventa un fattore decisivo nella scelta della struttura. Servizi mirati, spazi attrezzati e un approccio realmente inclusivo contribuiscono a creare un’esperienza positiva e senza stress per tutti i membri della famiglia.

Insomma, il turismo “a sei zampe” non è più una nicchia, ma una vera evoluzione del modo di viaggiare, che sta ridefinendo le priorità dei viaggiatori e spingendo l’intero settore dell’ospitalità verso modelli sempre più attenti, flessibili e orientati all’esperienza condivisa.

Tre modi diversi di vivere una vacanza pet-friendlynegli alberghi affiliati a Space Hotels:

Relax senza pensieri a Pisa

All’Hotel Galilei, l’accoglienza è semplice e trasparente: gli amici a quattro zampe sono i benvenuti senza alcun supplemento, purché segnalati al momento della prenotazione. Una scelta che rende il soggiorno immediato e senza sorprese, pensata per offrire massima chiarezza e serenità fin dal primo contatto con la struttura. Questa filosofia permette agli ospiti di organizzare il viaggio con facilità, sapendo di poter condividere l’esperienza con il proprio animale domestico senza vincoli aggiuntivi. Il tutto in una posizione strategica che consente di vivere Pisa e le sue meraviglie artistiche con la comodità di un punto di riferimento accogliente e funzionale.

Esperienza immersiva nella natura in Puglia

Il Regiohotel Manfredi a Manfredonia (FG) porta il concetto di pet hospitality a un livello superiore. Qui gli animali diventano veri protagonisti della vacanza grazie a un articolato Special Pet Friend Program. Dall’arrivo con ciotola d’acqua pronta, agli ampi spazi verdi e percorsi dedicati, fino a un’area playground attrezzata, tutto è pensato per il loro benessere. Tra i servizi inclusi: noleggio gratuito di giochi, cucce, tappetini e accessori, oltre a una pulizia della camera con sanificazione dedicata. Non manca la possibilità di far cucinare pasti su misura per il proprio cane, mentre servizi extra come dog-sitter e veterinario convenzionato completano l’offerta. Il tutto immerso nella campagna pugliese, a pochi chilometri dal mare, con spiagge ampie dove correre in libertà.

Comfort urbano e accoglienza essenziale a Schiavon (VI)

Sweet World Hotel & Restaurant in provincia di Vicenza propone un’ospitalità pet-friendly equilibrata e funzionale. Qui sono ammessi sia cani che gatti, senza limiti di taglia, in camere appositamente selezionate con parquet e senza moquette. Gli ospiti trovano già disponibili cuccia e ciotola, mentre un piccolo supplemento a soggiorno garantisce una gestione attenta degli spazi. Gli animali non accedono alle aree comuni, una scelta che assicura tranquillità a tutti gli ospiti, mantenendo un ambiente ordinato e confortevole.

Le strutture affiliate a Space Hotels dimostrano come il concetto di accoglienza stia evolvendo: non più semplici “animali ammessi”, ma servizi pensati, regolamentati e sempre più personalizzati. Perché oggi il vero lusso non è solo partire, ma poterlo fare insieme a chi rende ogni viaggio più autentico.

È possibile conoscere tutte le strutture pet friendly affiliate a Space Hotels qui