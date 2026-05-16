“Unveiling Excellence”: presentata all’Auditorium dell’Ara Pacis la nuova maglia della Nazionale italiana di atletica paralimpica

Roma, 15 maggio 2026 – Nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Ara Pacis di Roma, la FISPES ha presentato ufficialmente la nuova maglia della Nazionale italiana di atletica paralimpica nel corso della conferenza stampa “Unveiling Excellence”. La nuova divisa azzurra vedrà UniCredit come sponsor di maglia, consolidando ulteriormente il rapporto tra la Federazione e il gruppo bancario, già al fianco della FISPES attraverso numerosi progetti e iniziative condivise.

A moderare l’evento è stata la giornalista rai Simona Rolandi, che ha accompagnato i diversi momenti della conferenza dedicata alla presentazione della nuova divisa azzurra e al percorso della Nazionale italiana di atletica paralimpica.

Ad aprire la conferenza i saluti istituzionali dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis, seguiti poi dagli interventi del Presidente federale Mariano Salvatore e di Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development di UniCredit.

Il legame tra FISPES e UniCredit si conferma infatti un connubio solido e vincente, costruito nel tempo attraverso progettualità condivise che vanno oltre il sostegno all’attività agonistica. Dalla valorizzazione del talento sportivo ai percorsi di crescita personale e professionale, come il progetto “Formazione del Talento”, la collaborazione continua a promuovere inclusione, opportunità e sviluppo, dentro e fuori il campo.

Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis ha richiamato il valore simbolico della maglia azzurra e il significato di rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali: “Indossare la maglia della Nazionale è il traguardo più alto e la responsabilità più bella. Oggi celebriamo non solo un simbolo sportivo, ma l’eccellenza di donne e uomini che, con il loro impegno quotidiano in pista e nelle pedane, rendono grande l’Italia nel mondo e ispirano l’intera società. Iniziative come ‘Unveiling Excellence’ testimoniano la straordinaria vitalità di un movimento in inarrestabile crescita, capace di unire in un’unica missione generazioni diverse: dai campioni già affermati ai giovani talenti che si affacciano sui grandi palcoscenici internazionali. Questa nuova maglia, molto più di un indumento tecnico, racchiude le loro storie di determinazione ed è l’emblema di chi porta in gara l’essenza stessa di cosa significhi essere una persona di valore. Il Comitato Italiano Paralimpico è profondamente orgoglioso di supportare la FISPES in questo percorso, affinché ogni atleta possa esprimere al massimo il proprio potenziale e l’intero Paese possa continuare a riconoscersi nei loro successi”.

Nel suo intervento, Stefano Gallo ha evidenziato l’impegno di UniCredit nel sostenere lo sport paralimpico e la crescita dei giovani talenti: “Siamo entusiasti di essere ‘compagni di viaggio’ della FISPES e di avere assunto anche la qualifica di Sponsor di maglia della Nazionale Italiana di Atletica paralimpica, accompagnandola in tutte le principali competizioni nazionali e internazionali. UniCredit crede infatti fermamente nello sport come patrimonio di valori, da cui ognuno di noi può e deve lasciarsi ispirare per creare una comunità sempre più unita e come un potente veicolo di inclusione e di pari opportunità. La partnership con la FISPES ha per noi l’obiettivo di promuovere concretamente le manifestazioni sportive organizzate dalla Federazione e la formazione di giovani talenti”.

A ribadire la solidità della partnership è stato anche il Presidente federale Mariano Salvatore, che ha posto l’attenzione sul valore della collaborazione con UniCredit e sul percorso di crescita condiviso dalla Federazione: “Avere al nostro fianco un partner come UniCredit è per noi motivo di grande orgoglio. Da quest’anno UniCredit sarà sempre più vicina all’atletica paralimpica italiana, accompagnandoci come sponsor di maglia della nazionale. È per noi importante sapere di poter condividere gli stessi valori con una realtà così consolidata e molto attenta ai principi dello sport. Grazie a questa partnership, continuiamo a valorizzare il talento e a promuovere un’inclusione reale, partendo dai campi di periferia con l’attività di base fino ad arrivare nei palcoscenici internazionali con l’alto livello”.

Nel corso dell’evento sono intervenuti anche alcuni atleti della Nazionale, protagonisti di un momento dedicato alle esperienze personali e al significato di indossare la maglia azzurra. Sul palco si sono alternati Oney Tapia, Antonella Inga insieme alla propria guida Filippo Sanvito, Marco Cicchetti, Giuliana Chiara Filippi e Nicolò Pirosu, che hanno condiviso il proprio percorso sportivo e l’esperienza vissuta in azzurro.

La conferenza si è conclusa con la presentazione ufficiale della nuova divisa della Nazionale italiana di atletica paralimpica, che rappresenta non soltanto un segno distintivo della squadra azzurra, ma anche la sintesi di un percorso di crescita continua della Federazione e dell’intero movimento paralimpico italiano, sempre più protagonista a livello nazionale e internazionale.