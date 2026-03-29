Una Pasqua raffinata con la ricetta di Antonello Sardi



Risotto Carnaroli cotto nel latte di capra, asparagi, agrumi e scampi nostrali: eleganza, territorio e creatività nel piatto simbolo della primavera

In occasione della Pasqua, lo chef Antonello Sardi, alla guida del ristorante Serrae Villa Fiesole(1 stella Michelin) all’interno dell’FH55 Hotel Villa Fiesole, firma e condivide una ricetta speciale pensata come un vero e proprio regalo: “Risotto Carnaroli cotto nel latte di capra, asparagi, agrumi e scampi nostrali”, un piatto d’autore da preparare anche a casa oppure da gustare nella sua versione originale direttamente al ristorante.

Per celebrare la Pasqua, lo chef Antonello Sardi propone una ricetta che trasforma la tradizione in un’esperienza culinaria raffinata, dove ingredienti selezionati e tecniche d’autore si incontrano per creare un piatto elegante e sorprendente.

Lo chef firma un piatto che è un vero racconto sensoriale. Il riso Carnaroli, lavorato con maestria, si veste di una cremosità avvolgente grazie al latte di capra, regalando una texture vellutata e delicatamente aromatica. Gli asparagi, simbolo della primavera, donano freschezza vegetale e una nota verde elegante, mentre gli scampi nostrali, dolci e iodati, aggiungono profondità e carattere. Il tutto è esaltato da una sinfonia agrumata: limone e arancia sprigionano profumi intensi e raffinati, capaci di accendere ogni boccone e rendere il piatto vibrante e armonioso. Una creazione che unisce tecnica, equilibrio e pura emozione.

Una ricetta pensata per essere replicata a casa, ma anche un invito a scoprire l’interpretazione dello chef nella sua massima espressione, servita con tutta la cura e la precisione di una cucina stellata.

RISOTTO CARNAROLI COTTO NEL LATTE DI CAPRA, ASPARAGI, AGRUMI E SCAMPI NOSTRALI

Ingredienti per 4 persone

200 g riso Carnaroli

½ litro latte di capra

½ litro brodo vegetale

2 mazzi di asparagi

1 carota

3 coste di sedano

1 cipolla dorata

1 limone

1 arancia

12 scampi medi

60 g Parmigiano Reggiano grattugiato fine

60 g burro dolce di alta qualità

150 g Marsala

Procedimento

Per il brodo vegetale

Tagliare a cubetti piccoli carota, cipolla e sedano. Rosolare delicatamente per pochi minuti, coprire con abbondante acqua e lasciar sobbollire per circa un’ora. Filtrare e tenere da parte.

Per la crema di asparagi

Pelare i gambi degli asparagi e tagliarli a rondelle sottili, lasciando da parte le punte. Rosolare i gambi con poco olio evo, coprire con acqua e cuocere fino a renderli morbidi. Frullare fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Sbollentare le punte in acqua leggermente salata, raffreddarle in acqua e ghiaccio e asciugarle.

Per gli scampi e la bisque

Separare le teste dagli scampi e sgusciare le code. Tagliare queste ultime a cubetti e condire con olio evo e sale. Con le teste preparare la bisque: rosolarle con poco olio, sfumare con Marsala, coprire con acqua e cuocere per circa 1 ora e mezza. Frullare, filtrare e ridurre fino a ottenere una consistenza densa e intensa.

Per il risotto

Tostare il riso con burro e un pizzico di sale. Sfumare con brodo vegetale e proseguire la cottura alternando latte di capra e brodo. Negli ultimi minuti aggiungere la bisque di scampi. Cuocere per circa 11–12 minuti, quindi mantecare con Parmigiano, burro e crema di asparagi. Completare con succo e scorza di limone. Il risultato dovrà essere cremoso, perfettamente “all’onda”.

Impiattamento

Versare il risotto in una fondina, livellarlo delicatamente e disporre sopra gli scampi a crudo in modo circolare. Aggiungere le punte di asparagi condite e completare con una grattata di arancia.

Un invito a vivere la Pasqua all’insegna del gusto, condividendo momenti speciali con familiari e amici, seguendo passo passo i consigli dello chef per replicare a casa una vera esperienza gourmet, oppure lasciandosi coccolare dalla sua mano esperta per scoprire la magia di un’esperienza gastronomica unica, tra sapori raffinati e profumi di primavera.