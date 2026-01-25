Una notte per due sotto le stelle: San Valentino in Bubble Suite



Un’esperienza intima per coppie in cerca di emozioni autentiche

Per San Valentino 2026 l’amore guarda in alto, verso il cielo stellato, e sceglie esperienze sempre più immersive, intime e fuori dagli schemi. A confermarlo è il crescente successo del glamping, una delle tendenze travel più forti degli ultimi anni, soprattutto tra le coppie alla ricerca di romanticismo, privacy e di un contatto autentico con la natura. In questo scenario si inserisce il soggiorno nella Bubble Suite del Relais Antico Podere San Francesco, sulla Costa degli Etruschi, dove la classica fuga romantica si trasforma in un’esperienza sensoriale unica. Una suite trasparente immersa nella campagna toscana, a pochi passi dal mare, che permette di dormire sotto le stelle senza rinunciare al comfort e all’eleganza di una camera di lusso.

Secondo le più recenti analisi di settore, il mercato globale del glamping continua a crescere a doppia cifra, trainato da una domanda orientata verso esperienze esclusive, sostenibili e “instagrammabili”. Solo nel 2025, il valore del mercato globale è stimato superare i 7 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 12%. In Italia il fenomeno è in forte espansione e la Toscana si conferma tra le destinazioni più richieste grazie alla combinazione di paesaggi iconici, enogastronomia, benessere e ospitalità di charme.

Tra le soluzioni più ricercate, le bubble suite stanno vivendo un vero e proprio boom: strutture trasparenti che permettono di dormire sotto le stelle senza rinunciare al comfort di un letto king-size e a servizi premium. Queste suite offrono esperienze immersive nella natura, spesso dotate di vasche idromassaggio private, saune e terrazze panoramiche, e diventano vere e proprie mete per fotografi e influencer alla ricerca di scatti unici.

Sempre più coppie, in particolare nella fascia 25–45 anni, dichiarano di preferire esperienze da ricordare rispetto ai regali materiali, scegliendo soggiorni non convenzionali per celebrare occasioni speciali come San Valentino o anniversari. Non sorprende che, secondo un sondaggio condotto tra gli ospiti di glamping in Italia, oltre il 60% dei visitatori sia disposto a spendere fino al 30% in più rispetto a un hotel tradizionale pur di vivere un’esperienza esclusiva e immersiva.

Avvolti dal silenzio della natura, con lo sguardo rivolto al cielo e il tempo che sembra rallentare, gli ospiti riscoprono il piacere della condivisione e dell’intimità. La Bubble Suite, perfettamente integrata nel paesaggio, offre una vista privilegiata sul cielo notturno e un’atmosfera ovattata che invita al relax e alla connessione autentica. Dotata di bagno privato, riscaldamento e tutti i servizi di una camera di alto livello, è pensata per garantire comfort in ogni stagione, unendo design, privacy e contatto diretto con l’ambiente circostante. Non è un caso se le bubble suite sono oggi tra le soluzioni più richieste nel mondo del glamping: rappresentano l’evoluzione del romanticismo contemporaneo, dove natura ed emozioni diventano protagoniste assolute.

Un modo nuovo e autentico di festeggiare San Valentino, in linea con le scelte di chi oggi privilegia ricordi, sensazioni e connessioni vere.

L’innovativa Bubble Suite nel cuore della Toscana

Una vera “bolla” immersa nel verde della Toscana, a pochi passi dal mare, accoglie i suoi ospiti con intimità, relax e un’esperienza unica a contatto con la natura. La Bubble Suite, silenziosa e sicura, è progettata per offrire il massimo comfort in ogni stagione, grazie alla sua struttura resistente alle diverse temperature. Con un diametro di 5 metri, include un bagno esclusivo e tutti i servizi di una camera standard, arricchita da un confortevole letto matrimoniale che permette di ammirare le stelle direttamente dalla propria suite.

Prezzo a partire da 150,00 Euro a notte per 2 persone.

Per chi volesse vivere invece il San Valentino in modo classico soggiornando in una delle camere del Relais Antico Podere San Francesco la struttura ha pensato ad un’offerta romantica ad hoc:

Il Pacchetto romantico prevede: soggiorno di una o più notti in camera deluxe, prima colazione a buffet presso il nostro Honesty Bar ogni mattina dalle 8.00 alle 10.00; 1 Bottiglia di Champagne in camera all’arrivo; Pulizia e cambio biancheria da bagno giornaliera; TV satellitare in camera; Wifi gratuito in camera e nelle aree comuni; 1 Posto auto ad appartamento.

Prezzo in camera doppia a notte a partire da 170,00 Euro