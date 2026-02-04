Una corda di lenzuola per scappare dal carcere: così il serial killer delle escort ha tentato la fuga. Bloccato

Il 32enne rumeno in carcere per due brutali omicidi commessi nel 2024 e nel 2025, ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano: domani inizia il processo contro di lui

di Marcella Piretti

ROMA – Durante l’ora d’aria, si è arrampicato utilizzando una corda rudimentale fatta di lenzuoli e, scavalcato prima il muro dei passeggi e poi il muro di cinta del carcere, è saltato giù e ha tentato di scappare: la tentata evasione da film (che però è andata male perchè la guardia di turno se n’è accorta e lo ha fermato) è avvenuta stamattina nel carcere di Sollicciano a Firenze. Il detenuto che ha provato a scappare è niente meno che Vasile Frumuzache, il serial killer rumeno che tra il 2024 e il 2025 ha ucciso due giovani escort rumene in Toscana, Denisa Maria Adas (30 anni) e Ana Maria Andrei (27 anni). Denisa venne anche decapitata. I resti delle due donne vennero trovati sotto terra non lontano da casa del killer. Proprio domani, 5 febbraio, è fissata la prima udienza del processo davanti alla Corte d’Assise di Firenze. Il rumeno, che ha 32 anni, ha confessato gli omicidi. Il 32enne, arrivato in Italia all’età di 14 anni, faceva la guardia giurata in un centro commerciale ed era sposato con due bambini: aveva conosciuto la moglie Luizsa a Trapani e poi la coppia aveva deciso di trasferirsi in Toscana. Su Facebook sono rimaste molte foto dell’uomo sorridente in compagnia della moglie e dei bambini, ma qualche collega, dopo l’arresto, disse che al lavoro aveva spesso uno “sguardo sfuggente“. L’omicidio di Denisa Maria Adas fu commesso nel luglio 2024, mentre la moglie era a Trapani per motivi familiari. Il secondo delitto avvenne a marzo 2025, mentre la moglie è a Salerno per un corso di aggiornamento.Il tentativo di evasione è avvenuto intorno alle 10. Secondo quanto riportato dal sindacato di polizia penitenziaria Osapp, Frumuzache avrebbe approfittato dell’ora d’aria per mettere in atto il suo piano. La fuga è stata sventata grazie all’intervento tempestivo dell’unico agente in pattuglia lungo il perimetro esterno, che ha notato l’uomo e lo ha bloccato prima che potesse far perdere le proprie tracce.

Ana Maria Andrei venne uccisa a Montecatini Terme nel 2024, mentre Denisa Maria Adas fu assassinata a Prato nel 2025. Nel gennaio del 2025, i due procedimenti sono stati riunificati a causa della connessione tra i delitti. A guidare l’accusa sarà la Procura di Prato perchè è stata questa vicenda a far arrestare Vasile Frumuzache. Solo in seguito all’arresto, l’uomo ha confessato di aver già ucciso un’altra prostituta l’anno precedente e ne ha fatto ritrovare i resti.

