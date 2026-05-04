Un pranzo della domenica da favola: al Castello della Castelluccia il relax è per tutta la famiglia

C’è un luogo, a pochi chilometri dal centro di Roma, dove la domenica assume un ritmo diverso. Più lento, più armonioso, più vicino all’idea di tempo di qualità. Immerso nel verde delle colline della campagna romana, il Castello della Castelluccia è una location da sogno che apre le sue porte alle famiglie per un’esperienza davvero unica: pranzi esclusivi, organizzati in alcune domeniche selezionate, pensati per far stare bene grandi e piccoli. Qui tutto è studiato per creare equilibrio. Mentre i genitori si accomodano nelle eleganti sale del castello e si godono il pranzo in totale tranquillità, i bambini vivono la loro esperienza parallela: mangiano insieme e poi si dedicano a giochi, laboratori creativi e attività seguite da un team di animazione qualificato. Una sala accanto, completamente organizzata per loro, dove ogni dettaglio è curato. Il risultato è semplice ma prezioso: i genitori si rilassano davvero, senza interruzioni, e i bambini si divertono in modo autentico, coinvolti e seguiti. Ognuno trova il proprio spazio, senza rinunciare al piacere di condividere la giornata. Ma ciò che rende tutto ancora più speciale è il contesto. Il Castello della Castelluccia non è una semplice location: è un luogo carico di storia e fascino. Eretto tra il XII e il XIII secolo sulle rovine di una villa romana di età imperiale, questo edificio fortificato ha attraversato oltre otto secoli di storia, appartenendo a importanti famiglie nobili e accogliendo figure illustri come Papa Pio VII e la Regina Cristina di Svezia. Oggi il castello conserva intatto il suo antico fascino e accoglie gli ospiti in ambienti eleganti e suggestivi: sontuose sale, ampi saloni affrescati, terrazze affacciate sul verde e un grande parco con piscina che contribuisce a creare un’atmosfera sospesa, quasi fuori dal tempo. Nato come spazio per matrimoni, eventi e cerimonie, il Castello della Castelluccia è oggi un punto di riferimento per chi cerca una location esclusiva dove vivere momenti importanti. Il ristorante, la qualità del servizio e la lunga tradizione di accoglienza garantiscono un’esperienza curata in ogni dettaglio, capace di lasciare un ricordo indelebile. Ed è proprio questa vocazione all’eccellenza che si ritrova anche nei pranzi della domenica dedicati alle famiglie: un format pensato per offrire non solo buon cibo, ma soprattutto benessere, tempo e serenità. Il Castello si trova in Via Carlo Cavina 40, a Roma, in una splendida zona collinare alle porte della città. Immerso nella natura, in un parco rigoglioso e silenzioso, è facilmente raggiungibile con una breve deviazione dalla Via Cassia. In meno di mezz’ora si possono raggiungere il Lago di Bracciano e il Parco Naturale di Bracciano-Martignano, mentre in circa un’ora si arriva a Viterbo, Bomarzo e nei borghi della Tuscia. I pranzi della domenica non si svolgono tutte le settimane, ma solo in date selezionate.

Per scoprire il calendario aggiornato e prenotare è possibile consultare il sito: visit.lacastelluccia.com/pranzo-della-domenica

In un tempo in cui tutto corre veloce, regalarsi una domenica così significa scegliere di fermarsi. Respirare. E vivere, insieme, qualcosa di bello.