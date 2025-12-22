Ceprano, Con la seconda edizione di “InCAAnto di Natale” si è accesa la magia delle feste tra inclusione, giochi e condivisione

Domenica scorsa, la Villa Comunale di Ceprano si è trasformata in un luogo magico in occasione della seconda edizione della festa “InCAAnto di Natale”, organizzata dal “Centro Bug” (Riabilitazione, Psicoterapia, Tutoraggio DSA), dalla Cooperativa Sociale Centro Bug e dall’associazione ACH 4X4. L’iniziativa, rivolta a bambini, famiglie e persone di ogni età, è nata con l’obiettivo di creare un momento di festa e partecipazione in un’ottica inclusiva, dove nessuno resta indietro. L’inclusione, la partecipazione, il senso di appartenenza, hanno coinvolto tutti partecipanti, grazie all’ottima organizzazione curata da grandi professionisti che si dedicano a persone speciali. Durante la giornata non sono mancate attività laboratoriali con adattamenti in CAA, giochi a tema natalizio, stand con dolci, merende golose e piccole sorprese per grandi e piccini. La Villa Comunale si è vestita a festa, accogliendo tutti in un’atmosfera calda e accogliente, tra sorrisi e musica. ““InCAAnto di Natale” -si legge in una nota- si è dimostrata un’occasione preziosa per riscoprire il senso autentico del Natale: condivisione, accoglienza, comunità. Una festa accessibile e partecipata, dove l’inclusione è stata vissuta concretamente. Una giornata ricca di emozioni e magia, che ha regalato a tutti un momento speciale da ricordare. Perché il Natale, quando è per tutti, è davvero più bello”.