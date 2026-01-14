Un incontro che è un invito a fermarsi, a interrogarsi, a riconoscersi.

Subiaco, Ignazio Ingrao, protagonista del talk, dove presenterà il suo ultimo libro “Leone XIV, una voce che parla al presente”

A conclusione dell’Anno Giubilare, un importante incontro si svolgerà sabato prossimo (17 gennaio) nell’ambito del programma Subiaco Capitale Italiana del Libro con la presentazione del libro: “Leone XIV, una voce che parla al presente” di Ignazio Ingrao. Alle ore 18:00 il Teatro Cinema Narzio, ospiterà un vero e proprio talk “Leone XIV. Chi dite che io sia? Sono un figlio di Agostino”, con protagonista il giornalista Ignazio Ingrao, inviato e vaticanista del Tg1 della Rai nonché autore del volume dedicato a una delle figure più affascinanti e attuali del pensiero contemporaneo. L’incontro, moderato dalla giornalista Valentina Renzetti. “Il libro di Ingrao -si legge nel comunicato- offre una lettura intensa e accessibile di Leone XIV, restituendone il profilo umano, intellettuale e spirituale e ponendo domande che risuonano con forza anche oggi: chi siamo, da dove veniamo, quale responsabilità abbiamo verso gli altri. Temi che parlano al nostro tempo con sorprendente lucidità e che rendono questo appuntamento particolarmente attuale”. “Subiaco Capitale Italiana del Libro non è solo una rassegna di eventi, ma un percorso di senso -sottolinea l’Assessore alla Cultura- Ludovica Foppoli, Assessore alla Cultura della Città di Subiaco. “Con questo incontro vogliamo offrire alla comunità e ai visitatori un’occasione di ascolto e di riflessione profonda, capace di unire storia, spiritualità e attualità. I libri hanno il potere di farci fermare, di farci pensare e oggi più che mai ne abbiamo bisogno”. Ignazio Ingrao, giornalista di riconosciuta esperienza, porta a Subiaco la sua grande professionalità, unita a una capacità rara di raccontare temi complessi con chiarezza, passione e rispetto. Il suo lavoro si distingue per rigore, sensibilità e attenzione all’uomo, rendendo la lettura e il dialogo con il pubblico un’esperienza autentica. “La presenza di Ignazio Ingrao rappresenta un valore aggiunto straordinario. La sua voce è autorevole ma mai distante, capace di creare ponti tra il sapere e la vita quotidiana. È questo lo spirito che vogliamo per Subiaco: una Città che accoglie, che ascolta, che costruisce futuro attraverso la cultura”. Un incontro che è un invito a fermarsi, a interrogarsi, a riconoscersi.