Un giovane lupo deperito trovato morto nella Bergamasca: accertamenti per risalire alla cause

AMBIENTE
La carcassa è stata portata all’Istituto Zooprofilattico di Bergamo

MILANO – Un giovane lupo, all’apparenza deperito e sotto peso, è stato ritrovato morto domenica dal nucleo ittico venatorio della Polizia provinciale di Bergamo in località Conca Verde, nel comune di Rovetta. La sua presenza- precisa una nota di via Tasso- era già stata segnalata nella zona nel corso del fine settimana, zona dunque già monitorata dagli agenti della Polizia provinciale. La carcassa è all’Istituto Zooprofilattico di Bergamo per gli accertamenti anatomo/patologici e le analisi genetiche che potranno fornire alcune informazioni in più in merito alle cause di morte e alla provenienza dell’animale. Tranne il ritrovamento di pochi resti nel 2022 di un altro esemplare sulla Presolana, si tratta del primo lupo rinvenuto morto nel territorio.

