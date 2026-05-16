Un’ Amministrazione virtuosa che pone al centro la famiglia

Trevi Nel Lazio, La vicinanza della gestione Grazioli, con politiche mirate, ha contribuito alla crescita della popolazione

Un esempio virtuoso di paese di montagna dove i giovani restano e decidono di creare la propria famiglia, è il Comune di Trevi Nel Lazio, che si posiziona molto bene per il numero dei nati in Italia, con un tasso di natalità del 11,6%, posizionandosi al 142° posto su 7.896 comuni italiani. Il comune di Trevi, mostra in questi ultimi anni una vitalità demografica superiore alla media nazionale e regionale. Nonostante il contesto regionale del Lazio registri una diminuzione della popolazione, Trevi nel Lazio si distingue per un tasso di natalità più dinamico. Nel Lazio, le nascite nel 2025 hanno registrato un calo significativo del 9,4% nei primi sette mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2024, confermandosi tra le regioni con la contrazione più marcata in Italia. Questo drastico decremento, è dovuto sia alla bassa propensione alla genitorialità e sia alle difficoltà economiche e lavorative, che incidono fortemente. A Trevi Nel Lazio con una popolazione al di sotto dei 2000 abitanti, le politiche sulla famiglia attuate dall’Amministrazione del Sindaco Silvio Grazioli, mettendo al centro la famiglia come protagonista della vita sociale e culturale. Nel 2025 sono state 11 le nascite, ed in positivo sono anche i matrimoni tra giovani coppie che scelgono di rimanere a vivere in paese. In questi anni a Trevi, si è data la priorità all’impegno per le politiche della famiglia, adottando misure concrete volte a sostenere il benessere dei nuclei familiari e la natalità. Infatti l’amministrazione Grazioli, è stata una delle prime in Italia ad aver scelto già dal 2016 di impegnare risorse comunali per sostenere le famiglie, con l’introduzione del “BONUS BEBÈ” pari a Euro 1000,00 in un momento storico in cui il supporto alla natalità è alla genitorialità è stato più che mai necessario. Ora anche altri Comuni lo attuano, ma la differenza è che il Comune di Trevi non richiede ISEE, un contributo dunque che va a chi accresce il proprio nucleo familiare. Considerando che si parla molto di spopolamento dei paesi di montagna, Trevi Nel Lazio, rappresenta un’eccezione a questo andamento, con una costante crescita di nuovi nati in paese, e di sicuro l’aiuto che l’Amministrazione Grazioli offre, è fondamentale ed importante. Un sostegno che inizia con la nascita, ma continua in seguito , con ‘obiettivo di supportare la genitorialità, l’infanzia, l’assistenza agli anziani e la gestione quotidiana, con iniziative di inclusione e partecipazione alla vita della comunità. Una situazione che a confronto, con i Comuni limitrofi anche con più popolazione, rappresenta un’eccellenza del territorio, dimostrando che con un’attenta, costruttiva e produttiva Amministrazione con politiche sociali vicine alla popolazione, si creano riflessi positivi per il territorio che contrastano anche lo spopolamento, rendendo il paese sempre più dinamico ed in evoluzione.