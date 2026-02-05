giovedì, Febbraio 5, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

UGL Salute Lazio: “Soddisfazione per la futura riapertura del San Giacomo”

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIAPRIMO PIANOROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Alessandro Perondi
Author: Alessandro Perondi
1 min.read

«La futura riapertura del San Giacomo non è solo una buona notizia: è il risultato di una battaglia che la UGL Salute porta avanti da anni». Così dichiarano Fabrizio Fabbri, segretario regionale, e Valerio Franceschini, segretario provinciale di Roma, commentando l’avvio della gara per la nuova vita dello storico presidio della Capitale.

Il sindacato ricorda come la chiusura del San Giacomo, avvenuta nel 2008 per assurde logiche di taglio alla sanità, sia stata una scelta profondamente dannosa che ha privato il centro storico di Roma di una struttura pubblica fondamentale. Una decisione che nel corso degli anni ha aggravato le liste d’attesa e costretto migliaia di cittadini a rivolgersi al privato o a rinunciare alle cure.

L’attuale giunta regionale guidata dal presidente Rocca ha avuto il merito di riaprire concretamente il dossier, avviando un iter amministrativo che, secondo le tempistiche previste, dovrebbe portare alla riattivazione del San Giacomo tra la fine del 2028 e il 2029. «Un passaggio importante – sottolineano Fabbri e Franceschini – che restituisce ai cittadini una prospettiva reale dopo anni di immobilismo».

Il nuovo San Giacomo dovrà essere una struttura moderna, dedicata alle fragilità, alle cure intermedie e ai servizi territoriali, capace di alleggerire i pronto soccorso e riportare funzioni essenziali nel cuore della città.

Per la UGL Salute, però, la vera sfida sarà rendere la struttura realmente operativa. «Senza personale non c’è sanità. Per questo – affermano Fabbri e Franceschini – le assunzioni devono essere il pilastro del progetto. Servono organici adeguati per Rsa, lungodegenza, ambulatori e percorsi diagnostico-terapeutici, con professionisti sufficienti e turni sostenibili».

«La riapertura del San Giacomo – concludono – può diventare un nuovo simbolo del rilancio della sanità pubblica dopo anni di tagli. Ora occorre procedere con determinazione, mettendo al centro i cittadini e chi ogni giorno garantisce le cure».

Previous article
Richiamato latte per bambini Granarolo: ecco quali prodotti sono coinvolti
Alessandro Perondi
Alessandro Perondi

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT redazione - 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione ROMA – Giovanni Malagò non sarà nel board del Comitato Olimpico Internazionale,...
Read more

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT redazione - 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere la società ha superato le 36.000 firme. E ci sono molti Vip ROMA – “Vogliamo più...
Read more

I Giochi di Milano-Cortina hanno “abolito” la neve: sarà solo artificiale

SPORT redazione - 0
Perché ce n'è poca e anche quella verrà tolta per garantire "equità e sicurezza" delle gare ROMA – Dopo Pechino anche Milano-Cortina. Anche i Giochi...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Richiamato latte per bambini Granarolo: ecco quali prodotti sono coinvolti

SPECIALE 0
Il ministero della Salute invita chi avesse comprato questo...

L’era delle armi nucleari senza controllo, “nel peggior momento possibile”

SPECIALE 0
E' scaduto l'accordo New START fra Stati Uniti e...

Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Legge sul Ripristino Natura importante per Ue e Italia”

PRIMO PIANO 0
Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Legge sul Ripristino Natura importante per...

Articoli più letti

Richiamato latte per bambini Granarolo: ecco quali prodotti sono coinvolti

SPECIALE 0
Il ministero della Salute invita chi avesse comprato questo...

L’era delle armi nucleari senza controllo, “nel peggior momento possibile”

SPECIALE 0
E' scaduto l'accordo New START fra Stati Uniti e...

Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Legge sul Ripristino Natura importante per Ue e Italia”

PRIMO PIANO 0
Ambiente, Tiso(Accademia IC): “Legge sul Ripristino Natura importante per...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)