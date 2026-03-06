UGL Salute: “Autista soccorritore figura fondamentale, il Parlamento acceleri sul pieno riconoscimento della professione”

“L’adozione del testo base in Commissione Affari Sociali alla Camera della proposta di legge presentata nei giorni scorsi dall’onorevole Cappellacci rappresenta un passaggio significativo verso il riconoscimento normativo della figura dell’autista soccorritore, una battaglia che la UGL Salute porta avanti da anni”.

Lo dichiarano congiuntamente il segretario nazionale Gianluca Giuliano e il coordinatore nazionale dell’emergenza-urgenza commentando l’avvio dell’esame parlamentare del provvedimento, che ora dovrà passare alla fase di discussione ed approvazione, che punta a istituire e disciplinare la professione all’interno del sistema del primo soccorso.

“Gli autisti soccorritori – proseguono i sindacalisti – sono parte integrante del sistema dell’emergenza territoriale. Ogni giorno operano in contesti complessi, garantendo sicurezza, professionalità e tempestività negli interventi di soccorso e assumendosi responsabilità reali e gravose. Nonostante questo, per troppo tempo questa figura è rimasta colpevolmente in una sorta di limbo normativo che non rende giustizia al ruolo svolto da questi operatori”

Secondo la UGL Salute, il percorso legislativo avviato alla Camera deve portare a “una definizione chiara delle competenze e delle responsabilità dell’autista soccorritore, accompagnata da una formazione certificata e uniforme su tutto il territorio nazionale, oltre che da adeguate tutele contrattuali e legali”.

“È fondamentale – sottolineano Giuliano e Bonapace – valorizzare professionalmente questi operatori che rappresentano un anello essenziale della catena del soccorso. Il riconoscimento della loro figura non è solo una questione di dignità lavorativa, ma anche di qualità e sicurezza dei servizi di emergenza offerti ai cittadini”.

«La UGL Salute – concludono – continuerà a seguire con attenzione l’iter parlamentare del provvedimento, auspicando che si arrivi rapidamente a un quadro normativo definitivo che faccia finalmente uscire gli autisti soccorritori dal limbo e riconosca pienamente il loro ruolo nel sistema sanitario dell’emergenza-urgenza”.