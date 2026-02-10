martedì, Febbraio 10, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Ue, Confeuro: “Preoccupa Corte Conti su Pac: Von der Leyen faccia passo indietro”

PRIMO PIANO
costantino sacchetto
Author: costantino sacchetto
1 min.read

Ue, Confeuro: “Preoccupa Corte Conti su Pac: Von der Leyen faccia passo indietro”

“Confeuro osserva con forte preoccupazione il recente parere tecnico rilasciato dalla Corte dei Conti dell’Unione Europea, secondo cui la nuova Politica Agricola Comune 2028-2034 presenterebbe criticità rilevanti in merito alla tracciabilità dei fondi e incertezze sui redditi degli agricoltori. Secondo quanto evidenziato, le risorse destinate alla Pac verrebbero per la prima volta inserite in un fondo unico europeo, una scelta che rischia di generare minore trasparenza, lacune nella gestione finanziaria e ritardi nelle procedure di pagamento. Si tratta di una “semplificazione” solo apparente, che potrebbe produrre effetti opposti rispetto agli obiettivi dichiarati dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen. Una decisione che Confeuro ha sempre criticato con fermezza, in linea con le preoccupazioni espresse da larga parte del mondo agricolo europeo. È auspicabile dunque – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro – che Consiglio e Parlamento europeo ascoltino il monito della Corte dei Conti Ue e riconsiderino questa impostazione, mantenendo la Pac in un fondo specifico e settoriale. È inoltre necessario prevedere un rafforzamento delle risorse a sostegno dei piccoli e medi agricoltori, della sicurezza alimentare dei consumatori e della tutela ambientale. Per Confeuro è indispensabile una revisione strutturale della Pac che riporti al modello di un fondo dedicato all’agricoltura, introducendo al contempo un pilastro assicurativo capace di tutelare in modo concreto il reddito degli agricoltori, sempre più esposto a crisi climatiche, economiche e di mercato. E deve capirlo anche e sopratutto Ursula Von der Leyen, sinora davvero disastrosa nella gestione della politica agricola europea”, chiosa il presidente nazionale Confeuro.

Previous article
Fiesole, crocevia di culture: il Museo Etnologico Missionario
costantino sacchetto
costantino sacchetto

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Giochi 2026, Italia d’argento nella staffetta mista di Biathlon. Bronzo di Dalmasso nello snowboard

SPORT redazione - 0
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono protagonisti di una prova eccezionale su ogni fronte. Prima medaglia olimpica, invece, per la...
Read more

Giochi 2026, bronzo nella discesa di sci per Sofia Goggia

SPORT redazione - 0
L'oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1'36"10, mentre l'argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi di Erika Primavera CORTINA – Sofia...
Read more

Chi gareggia e a che ora: il programma olimpico prima della cerimonia d’apertura

SPORT redazione - 0
Alle 20 luci a San Siro. Ma prima ci sono, di nuovo, Constantini e Mosane nel curling, due match femminili di hockey su ghiaccio,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Fiesole, crocevia di culture: il Museo Etnologico Missionario

PRIMO PIANO 0
Un viaggio tra arte, fede e culture lontane, immersi...

Presentato all’Europe Experience di Roma “WOW!”, un contest musicale rivoluzionario.

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
“WOW!” è il primo contest nazionale musicale dedicato alle...

La Cisl Fp presenta le novità del nuovo Ccnl Funzioni locali

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Frosinone, Inizia dal capoluogo il tour di incontri, per...

Articoli più letti

Fiesole, crocevia di culture: il Museo Etnologico Missionario

PRIMO PIANO 0
Un viaggio tra arte, fede e culture lontane, immersi...

Presentato all’Europe Experience di Roma “WOW!”, un contest musicale rivoluzionario.

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
“WOW!” è il primo contest nazionale musicale dedicato alle...

La Cisl Fp presenta le novità del nuovo Ccnl Funzioni locali

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Frosinone, Inizia dal capoluogo il tour di incontri, per...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)