Maria Sofia Palmieri ottiene il plauso di pubblico e critica all’Auditorium Seraphicum: un trionfo di danza e solidarietà per la Lega del Filo d’Oro

Si è tenuta lo scorso sabato 20 Dicembre, presso l’Auditorium Seraphicum di Roma, la serata dell’attesissimo spettacolo “Uniti da un Filo d’Oro…Con la musica!”, un evento che ha saputo coniugare l’eccellenza artistica con una profonda missione di solidarietà. L’iniziativa, nata dall’impegno organizzativo di Giovanna Bario, ha registrato un successo straordinario di pubblico, accorso per sostenere il Progetto «Weekend di sollievo» della sede romana della Lega del Filo d’Oro.

Il cuore pulsante della manifestazione è stata senza dubbio la performance di Maria Sofia Palmieri, che ha dominato la scena con l’opera intensa e commovente intitolata “Storia di una violenza”. L’artista ha saputo trasmettere un messaggio di rara potenza emotiva, aprendo la sua esibizione con un raffinato passo a due insieme al ballerino Giuseppe Ranieri. In questo primo momento, la fluidità del movimento e la forza della coreografia hanno catturato l’attenzione della platea, preparando il terreno per la fase successiva della performance.

Con una transizione carica di significato, Maria Sofia Palmieri ha poi esplorato le possibilità espressive della Lingua dei Segni, affiancata dalla performer LIS Eleonora Ponticelli. Questo passaggio ha rappresentato il vertice artistico della serata, dimostrando come la danza e il segno possano fondersi per abbattere ogni barriera comunicativa. La maestria di Maria Sofia Palmieri nel rendere visibile la musica e le parole attraverso il corpo ha dato voce a chi vive nel silenzio, trasformando l’atto performativo in un momento di pura inclusione.

Il contributo dell’artista è stato la colonna portante di un programma vasto e coinvolgente, che ha visto alternarsi sul palco formazioni di rilievo come i Soul Singers, i CIAORINO, Musicanova, i Kol Rinà e i Notecontrovento. A conferire ulteriore prestigio all’evento è stata la partecipazione della Fanfara dei Carabinieri di Roma, ospite d’onore, che con le sue note solenni ha sottolineato l’importanza istituzionale e sociale della serata.

La conduzione di Paolo Mellucci e il supporto dell’interprete LIS Carlo Wialletton hanno garantito che ogni momento fosse accessibile a tutti i presenti, riflettendo pienamente i valori della Lega del Filo d’Oro. Al termine dell’evento, il lungo applauso tributato a Maria Sofia Palmieri e a tutto il cast ha suggellato il trionfo di una serata dove l’arte non è stata solo spettacolo, ma un ponte teso verso la comprensione e il sostegno del prossimo, lasciando un segno indelebile nel cuore della capitale.