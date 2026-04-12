TRASPORTI: REGIONE LAZIO E ASTRAL, DA LUNEDI’ 13 APRILE LE NUOVE MODIFICHE NEI COMUNI DELL’UDR 5 VALLE DELL’ANIENE

Roma, 12 aprile 2026 – Proseguono le modifiche nel sistema della mobilità pubblica dell’Unità di Rete 5 ‘Valle dell’Aniene’, che saranno attive da lunedì 13 aprile.

In seguito alle segnalazioni pervenute dai Comuni interessati, Regione Lazio e Astral hanno infatti elaborato alcune rimodulazioni dei servizi di trasporto locale dell’UDR 5 per garantire collegamenti sostitutivi verso i poli di interscambio. In particolare, è stata promossa una modifica dei collegamenti a chiamata attualmente attivi negli ambiti C2 e C3 – relativi ai Comuni di Affile, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Jenne e Roviano – mediante l’estensione della fascia di disponibilità di uno dei mezzi già in servizio e la previsione di corse automaticamente prenotate, che di fatto si configurano come servizi di linea a percorrenza fissa effettuati con minibus.

Per quanto riguarda l’ambito C2, l’estensione dell’orario di disponibilità interesserà un veicolo attivo nel Comune di Arsoli nella fascia mattutina dei giorni feriali, con corse dedicate per la stazione ferroviaria, il Municipio, la ASL RM5 e la località Molette. Sempre nell’ambito C2, inoltre, l’estensione dell’orario di disponibilità coinvolgerà un ulteriore veicolo impegnato nei Comuni di Roviano e Anticoli Corrado nelle fasce mattutine e serali nei giorni feriali, con collegamenti programmati tra i centri abitati e il bivio di via Tiburtina, nodo di interscambio con la rete Cotral. Nell’ambito C3, infine, l’estensione dell’orario di disponibilità nei giorni feriali riguarderà un altro veicolo, già utilizzato nelle fasce mattutine per i collegamenti con Arcinazzo Romano e Affile, con l’obiettivo di assicurare un collegamento serale tra il capolinea di piazza Falcone a Subiaco e il Comune di Jenne.

«Le nuove modifiche proposte non comportano un incremento del numero dei veicoli in servizio, ma consentiranno un aumento dei collegamenti attraverso un’estensione delle corse programmate al fine di soddisfare i livelli essenziali di accessibilità al trasporto pubblico nei territori interessati» dichiara Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral spa.