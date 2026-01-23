Trasporti. Paolucci: (Uil Rieti): “Ferrovia tra Roma e Rieti è strategica e necessaria”

“La situazione dei collegamenti ferroviari della nostra città resta drammatica. Nonostante siano stati ripristinati due collegamenti per Roma, passando per Terni, i disagi quotidiani di tanti pendolari non sono affatto diminuiti. Non è un caso che nei giorni scorsi è emersa la problematica degli orari dei blues incompatibili con gli impegni didattici degli studenti”. Lo dice Alberto Paolucci, Segretario generale della Uil di Rieti e della Sabina Romana.

“La Regione Lazio sta tentando di mettere una toppa a questa difficoltà che coinvolge ragazzi e ragazze – ricorda Paolucci – Ma correre ai ripari non significa programmare, perché i collegamenti su ferro verso Terni e L’Aquila sono insufficienti. Ma c’è di più. Siamo nel terzo millennio e restiamo l’unico capoluogo del Lazio a non essere collegato direttamente con la Capitale”.

“Seppur un’alternativa al trasporto su gomma – prosegue il sindacalista – l’attuale tratta indiretta, con il cambio a Terni, non garantisce un servizio adeguato ai pendolari che vogliono raggiungere Roma e neppure a chi vorrebbe scegliere di vivere e investire in questo territorio. I blues insomma, se utilizzati al meglio, sono adatti per raggiungere i due capoluoghi oltre i confini regionali. Ma a Rieti serve di più, perché la mancanza di una ferrovia diretta da e per la Capitale d’Italia continua a rappresentare un ostacolo strutturale allo sviluppo economico, sociale e occupazionale di tutto il territorio”.

“Da anni si susseguono studi, ipotesi di progetti, annunci e tutto sembra prendere quota durante le campagne elettorali – conclude Paolucci – ma poi alla prova dei fatti alle cittadine e ai cittadini di Rieti e della provincia non sono mai seguite risposte concrete. Nel frattempo, chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio continua a pagare il prezzo di scelte politiche rimandate, di investimenti mai realizzati, di promesse mai mantenute. Rieti non può più attendere: collegare con una ferrovia la nostra città a Roma significa garantire diritti, lavoro e futuro. Chiediamo al Presidente della Regione Lazio, ai parlamentari eletti nel nostro territorio, di considerare questa opera come una priorità infrastrutturale. E’ con questo obiettivo che continueremo a batterci affinché la ferrovia non resti soltanto una banale promessa di campagna elettorale”.