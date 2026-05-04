Domenica 17 maggio alla Casa della Partecipazione uno spettacolo sulla storia della Tragliata: come partecipare.
Domenica 17 maggio alle ore 18:45 la Casa della Partecipazione di Maccarese (Via del Buttero 10) ospita lo spettacolo teatrale “Tragliata per sempre”, promosso dalla Compagnia teatrale Campagna Romana con il patrocinio del Comune di Fiumicino.
L’opera, con adattamento e regia di Carla Bicchielli, nasce come riduzione teatrale del volume “Tragliata 1953-2023” e propone un racconto legato alla memoria del territorio, tra identità locale e trasformazioni sociali.
Sul palco un ampio gruppo di interpreti: Amavel Pinto, Maria Rita Antonelli, Simonetta Bartolomei, Mario Boccanegra, Anna Maria Cecoli, Rita Cesari, Adelina Flamini, Alessandro Conti, Alisea Conti, Luigi Conti, Silvio Conti, Mariasole Gallo, Enzo Giannangeli Leone, Simone Giunta, Luigino Milani, Patrizia Natalini, Nunzia Onori, Stefania Rossi, Luigino Trivellini, Renato Venturi, Maurizio Voltattorni.
La produzione coinvolge diverse professionalità: musiche di Amavel, canto di Stefania Rossi, voce narrante di Ugo Volpi, luci di Piero Venti, con contributi tecnici e organizzativi tra cui Paola Mattioli e Carlo De Giovanni per immagini ed effetti scenici, Amedeo Natili per le riprese cinematografiche e Clemente Palazzo come fotografo di scena. Il coordinamento del gruppo è affidato a Don Giovanni Di Michele.
Lo spettacolo si inserisce nel filone di iniziative culturali legate alla valorizzazione della storia locale, offrendo ai cittadini un’occasione di partecipazione e conoscenza del territorio.
Prenotazione obbligatoria: per assistere è necessario inviare nome e cognome tramite WhatsApp al numero 328 3629283. La conferma è subordinata alla disponibilità dei posti.
Per i residenti e per chi frequenta il territorio, si tratta di un evento che riporta al centro la memoria collettiva della Tragliata, trasformandola in racconto teatrale accessibile.