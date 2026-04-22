Tragedia a Catanzaro: una donna si è lanciata dal terzo piano con i tre figli. Con lei sono morti i due bambini, grave la terza

I due figli maschi avevano 4 mesi e 4 anni, la bambina 5 anni e mezzo. Il marito era in casa, si è svegliato quando ormai era troppo tardi

ROMA – Una donna di 46 anni si è lanciata da una finestra dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. E’ successo nella notte alla periferia di Catanzaro. La donna e i due figli maschi, di 4 mesi e 4 anni, sono morti sul colpo; la terza figlia, di 5 anni e mezzo, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese.

Il Corriere della Sera scrive che “stando alle prime ricostruzioni della Polizia, pare che la donna soffrisse di lievi disturbi psichici. I vicini la descrivono come una persona tranquilla, schiva e molto religiosa. In casa c’era anche il marito il quale si sarebbe svegliato sentendo dei rumori. Compreso cosa era successo è sceso in strada e ha provato a rianimare i bambini prima dell’arrivo del 118”.

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