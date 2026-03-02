Toscana: al via i Recruiting Days di Icon Collection



Il 6 marzo al The Sense Experience Resort e il 20 marzo al Park Hotel Marinetta: due occasioni per entrare nel mondo dell’alta ospitalità firmata Icon Collection.

La nuova stagione dell’ospitalità toscana parte dalle persone. E lo fa con due appuntamenti strategici dedicati a chi desidera trasformare passione, competenza e ambizione in un percorso professionale concreto nel mondo dell’hôtellerie di qualità. Il 6 marzo il The Sense Experience Resort, raffinato 5 stelle lusso immerso nella natura incontaminata del Golfo di Follonica, ospiterà la prima giornata di selezioni. Il 20 marzo sarà la volta del Park Hotel Marinetta, elegante 4 stelle affacciato sul mare della Costa degli Etruschi.

A promuovere l’iniziativa è Icon Collection, gruppo di riferimento nell’hôtellerie toscana, che rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del capitale umano con due Recruiting Days pensati per attrarre professionisti motivati, dinamici e desiderosi di crescere in un contesto orientato all’eccellenza. Due location iconiche, un’unica visione: mettere le persone al centro.

Costruire esperienze memorabili per gli ospiti significa prima di tutto investire nei collaboratori. In Icon Collection il talento viene coltivato attraverso formazione continua, percorsi di crescita personalizzati e un ambiente di lavoro fondato su collaborazione, responsabilità e spirito di squadra. Qui i professionisti non sono semplici dipendenti, ma veri ambasciatori di stile, accoglienza e cultura dell’ospitalità.

Durante le due giornate sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse posizioni tra cui:

Commis de rang

Chef de rang

Chef de partie

Housekeeping

Front Office Agent

Operatori Benessere SPA

Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, 10:00–13:00 e 14:30–17:30, per offrire a tutti la possibilità di presentarsi e conoscere da vicino la filosofia del gruppo.

Entrare in Icon Collection significa lavorare in strutture di prestigio, immerse in scenari naturali unici, con l’opportunità di sviluppare la propria carriera anche all’interno delle altre realtà del gruppo. Un ecosistema professionale in continua evoluzione, dove innovazione, sostenibilità e attenzione al dettaglio guidano ogni scelta.

Tra i benefit offerti:

Concrete opportunità di carriera nelle strutture del gruppo

Programmi strutturati di formazione e sviluppo

Premi stagionali

Utilizzo di auto aziendale nei giorni di riposo

Alloggio dedicato

Mensa sempre attiva, anche nei giorni off

Un giorno libero extra per il compleanno

Ambizione, passione, perseveranza e resilienza sono i valori che ispirano la cultura aziendale. Perché l’eccellenza non è solo un obiettivo, ma un percorso quotidiano costruito insieme.

È possibile presentarsi direttamente nelle giornate indicate oppure inviare il curriculum vitae in anticipo a:

hr@iconcollection.it

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo VerdeeHotel Botticelli. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.