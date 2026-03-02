lunedì, Marzo 2, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

Toscana: al via i Recruiting Days di Icon Collection

PRIMO PIANO
Alessandra Giardino
Author: Alessandra Giardino
2 min.read


Il 6 marzo al The Sense Experience Resort e il 20 marzo al Park Hotel Marinetta: due occasioni per entrare nel mondo dell’alta ospitalità firmata Icon Collection.

La nuova stagione dell’ospitalità toscana parte dalle persone. E lo fa con due appuntamenti strategici dedicati a chi desidera trasformare passione, competenza e ambizione in un percorso professionale concreto nel mondo dell’hôtellerie di qualità. Il 6 marzo il The Sense Experience Resort, raffinato 5 stelle lusso immerso nella natura incontaminata del Golfo di Follonica, ospiterà la prima giornata di selezioni. Il 20 marzo sarà la volta del Park Hotel Marinetta, elegante 4 stelle affacciato sul mare della Costa degli Etruschi.

A promuovere l’iniziativa è Icon Collection, gruppo di riferimento nell’hôtellerie toscana, che rinnova il proprio impegno nella valorizzazione del capitale umano con due Recruiting Days pensati per attrarre professionisti motivati, dinamici e desiderosi di crescere in un contesto orientato all’eccellenza. Due location iconiche, un’unica visione: mettere le persone al centro.

Costruire esperienze memorabili per gli ospiti significa prima di tutto investire nei collaboratori. In Icon Collection il talento viene coltivato attraverso formazione continua, percorsi di crescita personalizzati e un ambiente di lavoro fondato su collaborazione, responsabilità e spirito di squadra. Qui i professionisti non sono semplici dipendenti, ma veri ambasciatori di stile, accoglienza e cultura dell’ospitalità.

Durante le due giornate sarà possibile sostenere colloqui individuali per diverse posizioni tra cui:

  • Commis de rang
  • Chef de rang
  • Chef de partie
  • Housekeeping
  • Front Office Agent
  • Operatori Benessere SPA

Gli incontri si svolgeranno in due fasce orarie, 10:00–13:00 e 14:30–17:30, per offrire a tutti la possibilità di presentarsi e conoscere da vicino la filosofia del gruppo.

Entrare in Icon Collection significa lavorare in strutture di prestigio, immerse in scenari naturali unici, con l’opportunità di sviluppare la propria carriera anche all’interno delle altre realtà del gruppo. Un ecosistema professionale in continua evoluzione, dove innovazione, sostenibilità e attenzione al dettaglio guidano ogni scelta.

Tra i benefit offerti:

  • Concrete opportunità di carriera nelle strutture del gruppo
  • Programmi strutturati di formazione e sviluppo
  • Premi stagionali
  • Utilizzo di auto aziendale nei giorni di riposo
  • Alloggio dedicato
  • Mensa sempre attiva, anche nei giorni off
  • Un giorno libero extra per il compleanno

Ambizione, passione, perseveranza e resilienza sono i valori che ispirano la cultura aziendale. Perché l’eccellenza non è solo un obiettivo, ma un percorso quotidiano costruito insieme.

È possibile presentarsi direttamente nelle giornate indicate oppure inviare il curriculum vitae in anticipo a:
hr@iconcollection.it

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo VerdeeHotel Botticelli. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

Previous article
Scuola, l’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma a Didacta Italia
Alessandra Giardino
Alessandra Giardino

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Scuola, l’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma a Didacta Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
ROMA – L’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma...

La Polizia di Stato rende omaggio al cittadino onorario Georges De Canino

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Riconosciuto il suo importante ruolo...

CONTIGLIANO – POGGIO MOIANO – ROCCA SINIBALDA

RIETI e PROVINCIA 0
CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI: TRE LE PERSONE DEFERITE ALL'AUTORITÀ...

Articoli più letti

Scuola, l’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma a Didacta Italia

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
ROMA – L’Istituto San Giuseppe de Merode di Roma...

La Polizia di Stato rende omaggio al cittadino onorario Georges De Canino

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Riconosciuto il suo importante ruolo...

CONTIGLIANO – POGGIO MOIANO – ROCCA SINIBALDA

RIETI e PROVINCIA 0
CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI: TRE LE PERSONE DEFERITE ALL'AUTORITÀ...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)