Torna la Festa della Lavanda: il Lavandeto di Roma riapre al pubblico tra eventi, attività per famiglie e l’Open Day dell’8 maggio

Con l’arrivo della primavera riapre ufficialmente il Il Lavandeto di Roma, uno dei luoghi più suggestivi della Capitale, pronto ad accogliere famiglie, coppie e visitatori tra campi viola, profumo di lavanda e appuntamenti immersi nella natura. Anche quest’anno torna la Festa della Lavanda, l’evento dedicato alla fioritura che negli anni è diventato un appuntamento molto atteso da grandi e bambini e che permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza all’aria aperta a pochi passi da Roma.

L’azienda agricola biologica aprirà le porte nei weekend di giugno con un programma pensato per tutta la famiglia. I visitatori potranno passeggiare tra i filari di lavanda in fiore, partecipare a visite guidate e assistere a dimostrazioni pratiche dedicate agli utilizzi della lavanda. All’interno del percorso saranno presenti anche stand espositivi con prodotti artigianali, cosmetici naturali, oli essenziali, candele e sacchetti profumati. Grande spazio sarà dedicato anche ai bambini grazie a un’area di circa 500 metri quadrati con giochi in legno, animazione e laboratori creativi immersi nella natura. Non mancherà inoltre un punto ristoro con snack dolci e salati e specialità dedicate alla lavanda.

La Festa della Lavanda si svolgerà nelle giornate del 6, 7, 13, 14, 20 e 21 giugno. Gli orari previsti saranno il sabato dalle 17 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20. Il Lavandeto di Roma si trova in via Giovanni Gregorio Mendel, nella zona Divino Amore, con parcheggio interno gratuito.

Prima dell’inizio ufficiale della fioritura, il Lavandeto ospiterà anche un Open Day dedicato agli eventi privati e alle feste immersi nei campi di lavanda. L’appuntamento è fissato per l’8 maggio a partire dalle ore 17 e permetterà ai visitatori di scoprire gli spazi dedicati a feste private, aperitivi al tramonto, eventi aziendali, cene e feste di fine anno. Durante la serata sarà presente anche l’ospite speciale Rumi insieme ad altre sorprese organizzate per l’evento.

Il Lavandeto propone inoltre pacchetti dedicati alle feste private della durata di tre ore, con prezzi a partire da 150 euro dal lunedì al giovedì e 250 euro dal venerdì alla domenica. Nel costo sono inclusi l’affitto della location e una promo bibite. Un’occasione per vivere uno dei luoghi più particolari della Capitale tra natura, relax e attività per tutta la famiglia.