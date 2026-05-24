Torna il Festival più longevo d’Italia



L’Estate Fiesolana, dall’8 giugno all’11 settembre, celebra la sua 79ª edizione tra musica, teatro e danza nella splendida cornice del Teatro Romano

C’è un luogo sulle colline che dominano Firenze dove ogni estate arte e storia si incontrano sotto un cielo illuminato dalle stelle: è Fiesole, uno dei borghi più affascinanti della Toscana. Tra antiche pietre romane, scorci panoramici e tramonti mozzafiato, ogni anno prende vita la Estate Fiesolana, appuntamento simbolo della stagione culturale toscana e punto di riferimento per gli amanti dello spettacolo dal vivo. Per immergersi completamente nell’atmosfera unica del festival e vivere il fascino senza tempo di Fiesole, è ideale soggiornare presso FH55 Hotel Villa Fiesole, elegante dimora storica immersa nella quiete delle colline fiorentine. La struttura, sinonimo di ospitalità raffinata e charme toscano, è inoltre candidata ai prestigiosi Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026, riconoscimento internazionale che celebra le eccellenze dell’hotellerie e del turismo mondiale.

Nata nel 1911 con le prime rappresentazioni classiche nell’Area Archeologica di Fiesole e strutturata come festival continuativo dal 1947, l’Estate Fiesolana è oggi riconosciuta come il più longevo festival multidisciplinare all’aperto d’Italia. Nel corso del tempo ha saputo evolversi mantenendo intatto il suo profondo legame con il territorio e con la straordinaria cornice del Teatro Romano, autentico simbolo della rassegna. Ogni estate, questo luogo carico di storia e fascino, si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto capace di ospitare musica, teatro, danza, incontri culturali e cinema sotto le stelle. Anche l’edizione 2026 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili e porterà a Fiesole alcuni dei protagonisti più amati della scena culturale italiana ed internazionale.

Ad aprire simbolicamente il festival sarà, il 16 giugno, Corrado Augias, protagonista di una serata dedicata alla cultura e alla narrazione contemporanea, il 19 giugno spazio al dialogo tra giornalismo e musica con Francesca Mannocchi e Rodrigo D’Erasmo, mentre il 21 giugno il festival celebrerà la Festa della Musica con un evento speciale pensato per inaugurare ufficialmente l’estate. Il programma proseguirà il 22 giugno con il Jazz Ensemble Cherubini, seguito il 26 giugno da Cristiano De André, che porterà sul palco le emozioni e la poesia del repertorio di Fabrizio De André. Il 30 giugno sarà invece la volta di Fatoumata Diawara, artista internazionale capace di intrecciare sonorità africane e contemporanee in uno spettacolo coinvolgente suggestivo. Luglio si aprirà con Raphael Gualazzi il 3 luglio, protagonista di una serata tra jazz, pianoforte e atmosfere raffinate, mentre l’8 luglio salirà sul palco Irene Grandi, una delle voci più amate della musica italiana. Il festival continuerà poi con appuntamenti dedicati alla riflessione e all’approfondimento culturale: il 13 luglio sarà ospite Massimo Gramellini, seguito il 16 luglio da Daniela Lucangeli, molto apprezzata dal pubblico per la sua capacità di unire divulgazione ed emozione.

Tra gli eventi più attesi dell’estate figurano anche il concerto di Joan Thiele, in programma il 26 luglio, e quello dell’australiano Xavier Rudd il 29 luglio, capace di regalare al pubblico uno spettacolo intenso e coinvolgente grazie alla fusione di folk, sonorità etniche e atmosfere internazionali. Come da tradizione, grande spazio sarà dedicato anche al cinema all’aperto con la rassegna “Cinema sotto le stelle”, in programma dal 7 al 23 agosto, un appuntamento amatissimo che permetterà agli spettatori di vivere la magia del grande schermo immersi nella suggestiva atmosfera dell’Area Archeologica di Fiesole.

A chiudere l’edizione 2026 sarà, il 9 settembre, Massimo Recalcati con un incontro dedicato ai grandi temi della contemporaneità e delle relazioni umane, confermando ancora una volta la capacità dell’Estate Fiesolana di alternare spettacolo, musica e riflessione culturale.

L’atmosfera che si respira durante l’Estate Fiesolana rende questa manifestazione qualcosa di molto più profondo di una semplice rassegna artistica, ogni spettacolo si trasforma in un’esperienza unica grazie alla bellezza del contesto che lo circonda. Sedersi tra le gradinate del Teatro Romano al tramonto, mentre il cielo sopra Firenze si colora di sfumature dorate e la musica inizia a diffondersi tra le antiche pietre, significa vivere un momento sospeso nel tempo, dove storia e contemporaneità convivono in perfetta armonia.

Chi sceglie di vivere l’Estate Fiesolana, può rendere l’esperienza ancora più completa concedendosi una sosta in un luogo capace di unire charme e tranquillità. Tra le colline che circondano Fiesole si trova l’FH55 Hotel Villa Fiesole, una dimora dal fascino discreto, immersa nel verde e affacciata su uno dei panorami più suggestivi dell’area fiorentina. Un contesto intimo e curato, ideale per chi desidera alternare le serate di spettacolo a momenti di relax assoluto, lasciandosi avvolgere dalla quiete del paesaggio toscano e dalla bellezza senza tempo caratterizza questo angolo unico di territorio.